Lisa Marie Presley schimpfte über Biopic-Regisseurin: “Rachsüchtige und verächtliche Perspektive”

DE Showbiz - Lisa Marie Presley (†54) wollte auf Regisseurin Sofia Coppola einwirken, das Drehbuch von 'Pricilla' umzuschreiben. Die Tochter von Elvis (†42) sah in dem Script eine Verunglimpfung ihres Vaters.

Schockierend rachsüchtig

Der Film, der sehr positiv beim Filmfestival in Venedig aufgenommen wurde, erzählt die Liebesgeschichte von Elvis und Priscilla Presley aus der Sicht der jungen Braut. Diese lebte, mit Erlaubnis ihrer Eltern, als 14-Jährige mit dem King of Rock'n'Roll, der damals 24 Jahre alt war. Seine Tochter, die neun Jahre alt war, als ihr Vater 1977 starb, sah mit Sorge, wie die Welt hier auf den Superstar blicken würde, als sie das Drehbuch las. "Mein Vater kommt nur als Raubtier und manipulativ rüber. Als seine Tochter lese ich dies nicht und sehe in dieser Figur nichts von meinem Vater. Ich sehe hier nicht die Perspektive meiner Mutter. Ich lese dies und sehe ihre schockierend rachsüchtige und verächtliche Perspektive und ich verstehe nicht, warum?" schrieb die Sängerin vor ihrem Tod laut 'Variety' in einer Email an die Filmemacherin.

Lisa Marie Presley dachte vor allem an ihre Kinder

Lisa Marie Presley sorgte sich um ihre 15-jährigen Zwillinge Harper und Finley, deren Bruder Benjamin Keough (†27) sich 2020 das Leben genommen hatte und die nun sehen müssten, wie ihr Großvater in einem schlechten Licht gezeigt würde. Ihre Tochter Harper hätte nämlich schon nachgefragt. "Ich musste ihr erklären, dass wir einen weiteren Schlag in unserem Leben verkraften müssen. Dass es einen Film über ihren Großvater geben wird, der versuchen wird, ihn sehr, sehr schlecht aussehen zu lassen, aber das stimmt nicht. Ich musste ihr erklären, dass ihre geliebte Großmutter den Film unterstützt. Diese beiden kleinen Mädchen haben in den letzten 7 Jahren so viel durchgemacht, sie mussten meine Scheidung und den schrecklichen Sorgerechtsstreit durchstehen und haben dann ihren Bruder verloren." Die Amerikanerin drohte dann, sich gegen den Film auszusprechen, wenn er veröffentlicht wurde, aber dazu kam es nicht mehr, denn Lisa Presley starb am 12. Januar 2023 und das Drama hatte im September Premiere. Ab dem 26. Dezember wird ‘Priscilla’ auch in Deutschland zu sehen sein.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com