Allgemein | STAR NEWS

Lisa Kudrow: “Ich fühle mich wie ein Berg neben Courteney und Jennifer”

'Friends' gehört zu den erfolgreichsten Sitcoms der 90er Jahre. Lisa Kudrow (55) verdankt ihr maßgeblich ihren Erfolg in Hollywood. Doch die Drehtage am Set zusammen mit Jennifer Aniston (50) und Courteney Cox (54) waren nicht immer leicht, wie sie jetzt in Marc Marons Podcast 'WTF' verraten hat.

Größer und schwerer

Der Grund dafür war ihre Größe. "Du siehst dich selbst im Fernsehen und denkst 'Oh mein Gott, ich bin einfach ein Berg von einem Mädchen. Ich bin dicker als Courteney und Jennifer' – dicker, sogar meine Knochen fühlen sich dicker an. Ich habe mich einfach wie ein Berg neben ihnen gefühlt."

Untergewichtig und krank

Leider hatte das nicht gerade positive Auswirkungen auf die Gesundheit von Lisa, denn: Sie tat alles dafür, um untergewichtig zu sein und auch zu bleiben, obwohl sie dadurch immer wieder krank wurde. "Leider ist es bei Frauen so, dass sie untergewichtig gut aussehen. Als ich zu dünn war, war ich die ganze Zeit krank. Eine Erkältung, eine Sinus-Infektion, ich war wirklich krank", gibt die Schauspielerin offen und ehrlich zu.

Ständiger Kampf

Bis heute ist es ein täglicher Kampf für sie. Selbst mit dem Älterwerden. "Es ist ein ständiger Kampf. Er endet dann immer mit 'Na und? Ok, dann bist du eben älter. Das ist eine gute Sache. Warum ist das schlecht?'" Eine Frage, die sich viele in Frauen in Hollywood stellen sollten…

© Cover Media