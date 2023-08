Allgemein | STAR NEWS

Lionel Richie: Fans sind sauer über Konzertabsage in letzter Minute

DE Showbiz - Lionel Richie (74) sollte am Samstag (12. August) eigentlich in New York im Madison Square Garden ein Konzert geben. Aber der Sänger ('All Night Long') ließ seine Fans lange warten, bis er schließlich den Gig absagte.

Regen war schuld

Seine Anhänger*innen waren nämlich alles schon in der Konzerthalle versammelt und warteten auf ihren Liebling. Dieser hatte es aber mit der Anreise ziemlich knapp bemessen und es noch ziemlich lange hinausgezögert, bis er das Konzert dann absagte. Um halb neun, also eine Stunde nach eigentlichem Beginn der Show, twitterte er: “Aufgrund des schlechten Wetters und der Unmöglichkeit, in New York und Umgebung zu landen, kann ich heute Abend nicht zur Show kommen." Es war klar, dass diese Nachricht im Madison Square Garden nicht gerade mit Freude aufgenommen wurde.

Lionel Richie verärgert mit der Verschiebung des Konzertes

Lionel Richie wollte seine Fans damit beruhigen, dass er ein paar Tage später auftreten würde. "Ich bin so deprimiert. Wir verschieben die Show auf Montag, den 14. August. Ich kann es nicht erwarten, für euch alle aufzutreten. Die Tickets für die Show heute Abend sind für die Show am Montag gültig." Das ist natürlich in Ordnung, für Menschen, die in New York und Umgebung leben, aber es hatten sich wohl etliche ein schönes Wochenende mit einem Ausflug in die Metropole und abendlichem Konzert machen wollen. So gab es Buhrufe und einige machten auf Social Media ihrem Ärger Luft. "So enttäuscht nach der Absage der Show von Lionel Richie im MSG gestern Abend, eine Stunde nachdem sie hätte beginnen sollen", schrieb ein Fan auf Twitter/X. "Jetzt kann Ticketmaster 30 Tage lang keine Dollar zurückerstatten! Die Kosten für Hotel, Parkservice, Essen und Getränke wurden alle für eine Veranstaltung ausgegeben, die nie stattfand. Lionel & MSG, ihr müsst es besser machen!" Vielleicht wird Lionel Richie seine Anreise zu Konzerten in Zukunft ein bisschen besser organisieren.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages