Lindsay Lohan: Miley, komm’ mit mir nach Mykonos

Schauspielerin Lindsay Lohan (32) hat mit Miley Cyrus (26) zumindest einen Fan ihrer neuen Reality-TV-Show. Lindsay wünscht sich nun, dass die Sängerin sich für einen Gastauftritt hergibt.

Komm doch mal 'rüber

Lindsay Lohan unterhält derzeit ihre Fans mit ihrer neuen Show 'Lindsay Lohan's Beach Club', in der ihr Leben als Besitzerin eines Clubs auf Mykonos in Griechenland unter die Lupe genommen wird. Die Kritiken zu dem neuen Format sind eher gemischt, doch immerhin hat Lindsay einen prominenten Fan: Miley Cyrus ('Malibu'). Die nannte das Format nämlich "die beste Show aller Zeiten" und hat sich damit bei Lindsay noch beliebter gemacht, als sie es ohnehin schon war. Wie sich herausstellt, kennen sich die beiden schon seit einiger Zeit. Im Gespräch mit 'People' erklärt Lindsay: "Ich liebe sie. Sie hat mich schon so oft unterstützt, dass es einfach toll wäre, wenn sie hier her kommen würde. Es wäre eine große Ehre, und ich wäre sehr dankbar. Wir kennen uns schon seit Ewigkeiten und ich liebe sie sehr. Es wäre wirklich cool."

Multi-Tasking

Daraus, dass Miley ein großer Fan von Lindsay ist, hat sie nie einen Hehl gemacht. In der vergangenen Woche erst postete sie ein Video von sich, in dem sie zu Lindsays Song 'Rumors' trällert. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass Miley auf Lindsays Bitte eingeht. Die rothaarige Schauspielerin hatte aber auch ohne ihre Kollegin viel Spaß beim Drehen, wie sie fortfährt – auch wenn sie sich erst eingewöhnen musste: "Als die Kameras liefen, war ich nervös, weil ich gleichzeitig auch den Club führen muss. Ich war also erst ein bisschen schüchtern und zurückhaltend. Wenn ich einen Film drehe, ist das mein Job. Wenn ich einen Club führe, ist das mein Job. Mit Menschen umzugehen, die ich zuvor noch nie gesehen habe, ist nicht mein Job. Es ist Multi-Tasking. Aber es war schön."

