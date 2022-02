Allgemein | STAR NEWS

Linda Nobat nach Dschungelcamp-Aus: Klare Worte und ein Favorit

DE Deutsche Promis - Nicht nur allerlei Dschungelgetier machte Linda Nobat (27) bei 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' zu schaffen, sie wurde auch zur Zielscheibe für rassistische Beleidigungen. Jetzt kam für Linda nach zwölf Tagen das Aus und sie verriet, wie sie das TV-Abenteuer fand.

Linda Nobat ist mit Janina Youssefian fertig

Linda hielt mit ihrer Meinung zu keiner Zeit hinter dem Berg und eckte mehr als einmal an. Aber als Janina Youssefian, die seit einer kurzen, aber denkwürdigen Begegnung mit Dieter Bohlen als "Teppichluder" bekannt ist, sich mit ihr anlegte und rassistische Sprüche abließ, zog RTL die Notbremse: Janina musste gehen. Wird es jetzt noch einmal ein klärendes Gespräch zwischen den Frauen geben, wo Linda auch wieder draußen ist? Keine Chance: "Die Sache mit Janina ist definitiv erledigt. Das ist für mich gegessen. Was Janina angeht, ist der Drops gelutscht", sagte Linda im Gespräch mit 't-online'. Janinas Entschuldigungen will sie auch weiterhin nicht akzeptieren. Immerhin sah sie eins positiv: "RTL hat da schon hart durchgegriffen, was ich sehr gut fand. Es wurde nach außen ein klares Standing vermittelt und dahinter stehe ich auch."

Ein klarer Favorit für Linda

Nachdem Janina weg war, arbeitete sich Linda vor allem an Anouschka Renzi ab: "Ich halte Anouschka für eine superunsichere Person", monierte Linda und bekannte, nicht aus ihr schlau zu werden. "Ich bin auch nicht die Einzige, die mit ihr aneinandergeraten ist. Deswegen liegt es höchstwahrscheinlich an Anouschka, weil sie manchmal auch sehr frech ist und Dinge sagt, die man nicht so sagen sollte." Wenn es nach Linda geht, steht der Sieger der Staffel bereits fest: "Wer für mich siegen sollte – ob er es schafft, weiß ich nicht – ist Filip Pavlović und kein anderer."

Mit dem Thema Reality-TV sei sie jedoch durch, stellte sie in einem anderen Interview klar: "Ich würde sehr gern weiter im Fernsehen stattfinden, aber nicht in Reality-Formaten", sagte sie dem 'Focus', denn "ich habe keine Lust, mich die ganze Zeit mit Leuten zu streiten, die unter meinem Niveau sind." Wir sind gespannt, wann und wo Linda Nobat ihr Niveau findet.

Bild: picture alliance / Bernd Kammerer | Bernd Kammerer

Weitere Artikel