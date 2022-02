Allgemein | STAR NEWS

Linda Evangelista: Erstes Fotoshooting nach Pfusch-OP

DE Showbiz - Für ein Supermodel sind Öffentlichkeit und gesehen werden überlebenswichtig. Daher fiel es besonders auf, als Linda Evangelista (56) komplett von der Bildfläche verschwand. Dabei gehörte die Kanadierin einst zu den größten Fashion-Stars überhaupt.

"Für immer entstellt"

Als sich das Model im September 2021 erstmals wieder zu Wort meldete, war es seit 2015 nicht mehr öffentlich aufgetreten. Der Grund: Ein kosmetischer Eingriff hatte dafür gesorgt, dass sie "für immer entstellt" war. Schuld war eine fettreduzierende Prozedur namens CoolSculpting. Auf Instagram schrieb Linda: "An all diejenigen, die sich gewundert haben, warum ich nicht gearbeitet habe, während meine Kolleginnen alle blühende Karrieren hatten. Ich wurde brutal entstellt durch Zeltiqs CoolSculpting-Prozedur, die genau das Gegenteil von dem bewirkte, was angepriesen wurde." Sie wirkte aufgedunsen, sah krank aus. "Ich habe Paradoxe Adipöse Hyperplasie oder PAH entwickelt, ein Risiko, auf welches man mich vor dem Eingriff nicht hingewiesen hatte."

Linda Evangelista will anderen helfen

Jetzt ist Linda Evangelista wieder zurück. Zum ersten Mal seit der Pfusch-OP hat sich das Supermodel zu einem Fotoshooting für das Magazin 'People' getraut. Ihr Gesicht mag sie nicht länger verstecken, und den Eingriff bereut sie bis heute. "Warum glauben wir, dass wir unserem Körper so etwas antun müssen?" fragte sie im begleitenden Interview. "Ich wusste immer, dass ich altern würde und dass der Körper bestimmte Dinge durchmacht. Ich habe einfach nur nicht gedacht, dass ich so aussehen würde." Sie würde sich nicht nur körperlich sondern auch als Mensch nicht mehr wiedererkennen.

Jetzt hat sie nur ein Ziel. "Ich hoffe, dass ich mich von der Scham befreien und anderen helfen kann, die in derselben Situation sind", hofft Linda Evangelista.

Bild: Dara Kushner/INFphoto.com

