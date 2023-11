Allgemein | STAR NEWS

Lily Allen: Alle wollen ein Foto mit ihrem Mann

DE Showbiz - Lily Allen (38) steht seit mehr als 15 Jahren im Rampenlicht. Mittlerweile ist die Sängerin ('Smile') zum zweiten Mal verheiratet und muss sich daran gewöhnen, dass sie nicht mehr das bekannteste Gesicht in der Familie ist.

"Die nehmen mich gar nicht mehr wahr"

In einem Interview mit 'Grazia' berichtete die Musikerin, dass sie und ihr Mann David Harbour (48) oft von Fans angehalten werden. Die sind aber keine Anhänger von Lilys Musik, sondern wollen ihr Selfie mit David. Der Schauspieler hat durch seine Rolle in der Kultserie 'Stranger Things' eine riesige Reichweite. Jetzt ist Lily an seiner Seite im Dauereinsatz — um Fotos von Fans zu schießen. "Sie sagen: 'Kannst du ein Foto von mir machen — mit deinem Mann?'" lachte Lily. "Die nehmen mich gar nicht mehr wahr, ich bin einfach nur die Fotografin. Doch es passt Lily ausgezeichnet, dass sie nicht immer im Mittelpunkt stehen muss, wenn David an ihrer Seite ist.

Lily Allen hatte genug Aufmerksamkeit

"Niemand weiß, wer ich bin", freute sich Lily Allen, die oft genug ihr Lächeln für die Kameras anknipsen musste. "Ich bin mit so viel Aufmerksamkeit in meinen Zwanzigern aufgewachsen, das kann leicht mal zu einer Art Narzissmus führen. Es ist schön, in einer Beziehung zu sein, in der jemand anders all die Beachtung bekommt. Es ist gut für mein Ego." Lily hat mit ihrem Ex-Mann Sam Cooper zwei Kinder, die zehnjährige Marnie und die 11 Jahre alte Ethel, und um die beiden dreht sich ihr Alltag. "Ich bin wirklich eine Mutter — es hört sich so tragisch und traurig an. Ich habe meine Karriere sozusagen gehabt, ich weiß, dass ich erst 38 bin." Doch das passt Lily Allen gut: "Ich will für meine Kinder da sein."

Bild: Cover Images/INSTARimages.com

