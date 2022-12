Allgemein | STAR NEWS

Lilly zu Sayn-Wittgenstein ist verliebt: „Unglaublicher Frieden und großes Vertrauen“

DE Deutsche Promis - Vor drei Monaten hatte Lilly von Sayn-Wittgenstein sich anlässlich eines 'Bild'-Interviews zu ihrem 50. Geburtstag noch als "offiziell single" bezeichnet. Doch schon da machte die Society-Lady klar, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, noch einmal zu heiraten.

"Auf der Feier eines Freundes kennengelernt"

Hat sie jetzt etwa den Richtigen für die dritte Ehe gefunden? "Ich habe einen wunderbaren neuen Menschen getroffen und mich tatsächlich sehr verliebt", gestand die Prinzessin im Gespräch mit 'Gala'. Der neue Mann in ihrem Leben ist halb Brite, halb Amerikaner und verbringt seine Zeit in New York und London, wie sie weiter berichtete: "An einem Abend in Venedig habe ich Charles auf der Feier eines gemeinsamen Freundes kennengelernt. Und seitdem ist in mir ein unglaublicher Frieden und ein großes Vertrauen gewachsen." Das klingt schon nach mehr als nur Strohfeuer.

Inspiration für Lilly zu Sayn-Wittgenstein

Offenbar inspiriert der neue Mann in ihrem Leben Lilly von Sayn-Wittgenstein, noch einmal Neues zu wagen. ""Ich war jetzt für eine längere Zeit dort und habe das große Glück, durch ihn in eine spannende intellektuelle Szene integriert zu werden." Sogar ein Studium könne sie sich vorstellen, das der Psychologie. "Ich würde gerne Menschen dahingehend begleiten, wie man zum Beispiel eine Ehe friedlich auflöst und es schafft, den Kindern nach wie vor eine Familie zu bieten."

Bild: Erik Nielsen/MediaPunch/INSTARimages.com/Cover Images