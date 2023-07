Allgemein | STAR NEWS

Lilly Becker über ihren Ex Boris: „Er ist es gewohnt, andere zu steuern und zu manipulieren“

DE Deutsche Promis - Wie brutal wird die neue Doku über Boris Becker (55)? Das fragte sich wohl nicht nur die ehemalige Tennis-Legende. Im August wird 'Boris Becker: The Rise & Fall' beim britischen Streamingdienst ITVX zu sehen sein. Darin wird laut Pressemeldung erzählt wie "einer der größten Sport-Stars der Welt im Wandsworth Prison endete."

"Sogar auch was Nettes"

Vor allem, so der Sender weiter, wolle man ein Bild des Sportlers durch die Augen seiner Weggefährt*innen zeigen. Ein ganz anderer Ansatz als bei der Apple TV+-Produktion 'Boom! Boom! The World Vs Boris Becker', in der der Star selbst seine Sicht der Dinge darlegen durfte. Auch Ex-Partner*innen kommen zu Wort, wie Lilly Becker (47). Das Paar trennte sich 2018, hat einen gemeinsamen Sohn. Offiziell vollzogen ist die Scheidung der beiden übrigens noch nicht. Im Interview mit Bild betonte das Model: "Wir sagen alle nur die Wahrheit, sogar auch was Nettes. Am meisten überrascht hat mich, dass wir am Ende alle zum selben Ergebnis kommen, was für ein Mensch Boris ist, obwohl jeder einzeln interviewt wurde."

Kommt es zum Rosenkrieg zwischen Lilly und Boris Becker?

Lilly Beckers Analyse ihrer Beziehung mit Boris liest sich aber zunächst einmal wenig schmeichelhaft: "Boris ist ein Narzisst. Ein Egoist. Es macht ihm Angst, dass er den Inhalt dieser Doku nicht beeinflussen kann. Er ist es gewohnt, andere zu steuern und zu manipulieren." Doch das macht ihr keine Angst: "Ich lasse mir nicht den Mund verbieten, auch wenn er gerade wieder seine Anwälte auf mich hetzt."

Auch über Boris' Vaterqualitäten hat sie nicht viel Gutes zu berichten. "Er hat Amadeus in diesem Jahr nur einmal getroffen – und veröffentlichte sofort ein Foto auf Instagram, um zu zeigen, was für ein toller Vater er ist", schimpfte Lilly Becker.

Bild: Alexander Scheuber/picture-alliance/Cover Images

