Lil Wayne: Donald Trump, du bist der Beste

DE Showbiz - Lil Wayne (38) hat seine Unterstützung für Donald Trump (74) unmissverständlich klar gemacht. Am 3. November wird in den Vereinigten Staaten gewählt, und Lil Wayne könnte dem aktuellen US-Präsidenten, der sich für eine zweite Amtszeit beworben hat, noch ein paar Stimmen verschafft haben.

Donald Trump hat zugehört

Auf Instagram verriet Lil Wayne, dass er sich am Donnerstag (29. Oktober) mit Donald Trump getroffen hat, um mit ihm dessen Platinum Plan für eine bessere Schuldbildung und bessere Aussichten schwarzer US-Bürger zu besprechen. Lil Wayne hegt große Hoffnungen für diese Pläne, wie er seinen Fans deutlich machte: "Hatte gerade ein tolles Treffen mit @realdonaldtrump @potus. Neben allem, was er bis jetzt schon mit der Justizreform gemacht hat, wird der Platinum Plan nun auch der Gemeinde ihre Rechte geben. Er hat sich angehört, was wir heute zu sagen hatten und hat uns versichert, dass er das machen kann und wird."

50 Cent kritisiert Lil Wayne

Neben Lil Wayne hat auch Musiker und Schauspieler Ice Cube mit Donald Trumps Team an dem Platinum Plan gearbeitet. Anders als Lil Wayne hat Ice Cube allerdings deutlich gemacht, dass er Donald Trump nicht für eine zweite Amtszeit unterstütze. 50 Cent wiederum hat seinen Kollegen scharf für sein Foto mit dem Präsidenten angegriffen, das er auf Social Media veröffentlicht hatte: "Oh nein, Wayne, ich hätte dieses Bild nie machen lassen." Dazu postete 50 Cent noch ein Emoji, das sich fassungslos an den Kopf fasst. Der Rapper hatte zunächst erklärt, Trump wegen dessen Steuerpolitik zu wählen, diese Aussage jedoch kurze Zeit später wieder zurückgezogen.