Liebes-Lockdown: Dua Lipa genießt Zeit mit ihrem Freund

DE Showbiz - Wer verliebt ist, den kann ein bisschen Selbst-Isolation nicht schrecken. Das sagen sich auch Popstar Dua Lipa (24, 'New Rules') und Boyfriend, Model Anwar Hadid (20). In einem Airbnb haben sie es sich gemütlich gemacht und halten sich mit gemeinsamen Aktivitäten bei Laune.

Dua Lipa: Keine Release-Party

Am Freitag erschien das neue Album von Dua Lipa, 'Future Nostalgia', aber die große Party muss erst einmal warten. Alle bleiben zuhause, so auch Dua Lipa und Anwar Hadid, der jüngere Bruder der Models Gigi und Bella Hadid.

Allerdings gab es da ein kleines Problem: Dua Lipa hatte ausgerechnet jetzt einen Wasserschaden in ihrem Apartment und musste mit Anwar in ein Airbnb umziehen, wie sie in einem Video-Interview mit 'Good Morning Britain' verriet.

Viel Zeit zu zweit

"Mein Freund ist es ebenso wie ich gewohnt, überall zuhause zu sein, da wir viel reisen, also alles gut", erklärte sie und gestand: "Es ist echt toll. Wir sind beide gut darin, unser eigenes Ding zu machen und dann wieder zusammenzukommen, um einen Film zu schauen, ein Spiel zu spielen oder ein bisschen zu malen, oder um unseren Spaziergang einmal am Tag zu machen."

Ihre Familie sei aufgrund ihrer Erlebnisse in den 90er-Jahren, als sie den Kosovo verlassen und sich in London ein neues Leben aufbauen mussten, besser auf eine Pandemie vorbereitet als andere, glaubt die Sängerin.

"Ich denke, nachdem sie zwei Kriege durchgemacht hatten, sagen sie sich 'Dies ist nur ein kleiner Preis, den wir bezahlen… wir können jetzt alle zusammenkommen und versuchen, die Welt zu heilen. Wir müssen nur auf dem Sofa sitzen und fernsehen, also glaube ich, dass wir das schaffen können'."

Wer mit der Situation hadere, solle sich auf seine Freunde besinnen, rät der Star: "Dies sind schwierige, beunruhigende Zeiten. Man sollte immer daran denken, dass wir alle das gleich erleben, also ruf Freunde an, ihnen geht es genauso wie dir und das kann dir mehr Klarheit und Ruhe geben."

Ein guter Tipp von Dua Lipa!

