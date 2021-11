Allgemein | STAR NEWS

Liebes-Aus: Til Schweiger ist wieder Single

DE Deutsche Promis - Anfang 2020 präsentierte Filmstar Til Schweiger (57, 'Honig im Kopf') seine neue Flamme bei einer Box-Gala in Hamburg der Öffentlichkeit. Kennengelernt hatte er die 31 Jahre jüngere Sandra Biehl bei einer NDR-Talkshow, wo sie Backstage Gäste betreute. "Ich fühle mich endlich angekommen", erklärte er wenig später ganz verliebt auf Instagram.

Til Schweiger bestätigt das Liebes-Aus

Doch knapp anderthalb Jahre später ist schon wieder alles vorbei. Gegenüber der 'Bild'-Zeitung hat der Filmstar nun die Trennung von der Lehrerin bestätigt. Anscheinend gehen die beiden schon seit einigen Monaten getrennte Wege. "Sandra und ich haben uns vor einigen Monaten getrennt. Wir sind im Guten auseinander und weiterhin befreundet", erklärte er gestern (4. November) gegenüber der Zeitung. Gründe für das Liebes-Aus nannte er jedoch nicht.

Die Liebe für's Leben war noch nicht dabei

Seit seiner Trennung von Ex-Frau Dana Schweiger im Jahr 2005, mit der er vier Kinder hat, tut sich der Schauspieler schwer, die Frau fürs Leben zu finden. Zwar hatte er seitdem mehrere Freundinnen, mit denen er sich in der Öffentlichkeit zeigte, doch gingen die Beziehungen immer wieder in die Brüche. Zu seinen Verflossenen gehört das Model Melanie Scholz, mit dem er von 2009 bis 2010 zusammen war, sowie Svenja Holtmann, die immerhin drei Jahr an seiner Seite verbrachte. Ein Jahr war er mit Regieassistentin Marlene Shirley liiert, ebenso wie mit der Produzentin Francesca Dutton. Jetzt reiht sich auch Sandra Biehl in die Liste der Exfreundinnen ein und Til Schweiger geht wieder einmal als Single durchs Leben.

