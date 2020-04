Allgemein | STAR NEWS

Liam Hemsworth: Sport hat gegen Trennungsschmerz geholfen

DE Showbiz - Liam Hemsworth (30) und Miley Cyrus (27) galten trotz ihrer stürmischen On-Off-Beziehung lange Zeit als eines der Traumpaare des Showbusiness. Doch kurz nach ihrer Hochzeit war schon alles wieder vorbei, als die beiden im vergangenen Jahr ihre Trennung bekannt gaben. Miley tröstete sich mit Bloggerin Kaitlynn Carter, bevor sie in Cody Simpson (23) ihre neue Liebe fand.

Sport ist wichtig für Liam Hemsworth

Liam hatte an der Trennung hart zu arbeiten. In solchen herausfordernden Situationen und einem sich verändernden Lebensumfeld ist es wichtig, sich zu konzentrieren, um nicht in Panik oder Depressionen zu verfallen. Genau das hat Liam getan, indem er sich auf sein Fitnessregime fokussiert hat, wie er im Gespräch mit dem australischen 'Men's Health'-Magazin verriet: "In den letzten sechs Monaten war Sport wirklich wichtig für mich, um einen klaren Kopf zu behalten und in Balance zu bleiben." Ein großer Fan des Joggings war Liam hingegen nie, auch wenn er es für seine Rolle in dem neuen Fernsehthriller 'Most Dangerous Game' betreiben musste.

Schwitzen und stöhnen

Sobald Liam mit dem Training für die Produktion aber fertig war, schwor er sich, nie wieder durch die Gegend zu laufen. Stattdessen betreibt er während der derzeit grassierenden Pandemie ein Workout, das von dem Fitnessguru Jason Walsh zusammengestellt wurde und das auch Stars wie Jared Leto und Jake Gyllenhaal nutzen. Liam erklärte: "Unsere Workouts dauern eine Stunde, manchmal auch länger. Es ist sehr intensiv. Es geht da um eine Mischung aus Gymnastik, Dehnübungen, Gewichte stemmen. Wir hören aber während der 60 Minuten nie auf. Du schwitzt und stöhnst, du bewegst aber auch viel Gewicht." Für zusätzliche Ablenkung dürfte auch Liams neue Freundin, das 23 Jahre alte Model Gabriella Brooks, sorgen.