Liam Hemsworth äußert sich zur Trennung von Miley Cyrus

DE Showbiz - Liam Hemsworth (29) und Miley Cyrus (26) haben sich offiziell getrennt – diese Nachricht schlug nicht nur bei den Fans ein wie eine Bombe. Erst vor knapp acht Monaten gaben die Sängerin ('Wrecking Ball') und der Schauspieler ('Tribute von Panem') sich das Jawort in einer romantischen Zeremonie vor Freunden und den Familien.

Jetzt ist alles vorbei und Liam äußert sich zum ersten Mal persönlich.

Versteckt beim Bruder

Seit der Trennung nach insgesamt zehn Jahren Beziehung, die immer wieder Pausen und Krisen durchstehen musste, versteckt sich Liam bei seinem Bruder Chris Hemsworth in ihrer Heimat Australien. Ein Reporter der 'Daily Mail Australia' spürte den Star in Chris' Wohnort Byron Bay auf und sprach ihn an.

"Ich verstehe nicht, was los ist", soll Liam niedergeschlagen gesagt haben. "Ich will darüber nicht sprechen, Mann."

Liam und Miley: Sie küsst bereits andere

Laut der Publikation soll Liam mit dem Thor-Star und dessen Kindern India (7) und den Zwillingen Tristan und Sasha (5) auf einen Frozen Joghurt das Haus verlassen haben, als er von dem Reporter gesehen wurde.

Miley stattdessen lenkt sich anders von ihrem Kummer ab. Die Musikerin, die sich als pansexuell identifiziert, knutschte während eines Mädelstrips bereits mit Internet-Star Kaitlynn Carter in einem Hotel am Comer See, Italien herum.

Scheint ganz so, als hätte Liam das Ganze etwas härter erwischt. In dem Statement zur Trennung heißt es: "Liam und Miley haben sich geeinigt, sich zu diesem Zeitpunkt zu trennen. Während sie sich beide als Partner und Individuen weiterentwickeln und verändern, haben sie entschieden, sich jetzt auf sich selbst und ihre Karrieren zu konzentrieren. Bitte respektiert ihren Prozess und ihre Privatsphäre."

