‘Let’s Dance’-Star Renata Lusin: Tour-Absage – aber es gibt einen süßen Grund

DE Deutsche Promis - enata Lusin (36) und ihr Ehemann Valentin (36) gehören bei ‘Let’s Dance’ einfach dazu, aber die Familie geht jetzt vor: Renata ist im fünften Monat schwanger, und nachdem sie drei Fehlgeburten erlitten hat, will sie jetzt nichts riskieren. Das hat natürlich Auswirkungen auf ihre Tanzkarriere.

Renata Lusin pausiert bei der ‘Let’s Dance’-Tour

Im Herbst wäre Renata zusammen mit Valentin und den anderen Profis auf die große ‘Let’s Dance’-Tournee gegangen, aber die muss nun ohne die werdende Mutter stattfinden. "Ich würde es schaffen, glaube ich, vom Kopf her. Aber ich weiß nicht, wie es mir gehen wird", sagte sie zu RTL. "Und dadurch habe ich gesagt, dieses Mal Pause mit der 'Let's Dance'-Tour. Und ich genieße einfach ein bisschen mehr." Schon in der vergangenen Staffel hatte die gebürtige Russin ausgesetzt, nachdem sie bekanntgegeben hatte, dass sie ein Baby erwartet. Leider folgte kurz darauf ihre dritte Fehlgeburt.

Alle freuen sich mit Renata

Dieses Mal sieht es aber gut aus, und Renata Lusin wollte nicht länger mit der Bekanntgabe warten: "Ich möchte frei sein, ich möchte mich hübsch anziehen, auch enge Kleidung anziehen", erläuterte sie. Und Ehemann Valentin ergänzte: "Also, klar, wir leben nach der Situation von meinem Schatz immer noch von Tag zu Tag, aber wir wollen uns jetzt endlich freuen, uns öffentlich freuen, es allen mitteilen." Auf Instagram postete sie Fotos vom Kurztrip an die Ostsee: In Mecklenburg-Vorpommern ließ sich das Paar den Wind um die Nase wehen, flanierte durch Kühlungsborn und stieg auf den Leuchtturm von Rerik. Und natürlich sandte die Tänzerin auch Dankesworte für die vielen positiven Botschaften ihrer Follower: "Vielen Dank für eure lieben Nachrichten, Unterstützung und Daumen drücken!" schrieb Renata Lusin, der nicht nur alle ‘Let’s Dance’-Fans viel Glück wünschen.

Bild: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

