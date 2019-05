Allgemein | STAR NEWS

‘Let’s Dance’! Oliver Pocher wird zum Boygroup-Star

Woche für Woche begeistert Oliver Pocher (41) das 'Let’s Dance'-Publikum mit seinen lustigen – und zugegebenermaßen etwas bizarren – Auftritten. Ob als Britney Spears (37) im Schulmädchenkostüm oder als Kultmusiker Freddie Mercury (†45) mit behaarter Brust und Schnurrbart – Pocher weiß, wie Entertainment geht. Deswegen hat sich der Comedian für die kommende Show natürlich wieder etwas besonderes ausgedacht.

Take That lässt grüßen

In der nächsten Live-Show nimmt uns Pocher mit auf einer Zeitreise in die Ära der Boygroups. Zusammen mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft (29) trainiert der 41-Jährige deswegen zurzeit fleißig an seiner Performance. Auf Instagram schreibt Pocher: "Morgen wird 'Relight my Fire' von Take That im ChaChaCha zerstört! Endlich Boygroup Feeling by Let’s Dance!"

Dazu postet der TV-Star ein Bild, das ihn mit der typischen Boygroup-Gel-Frisur zeigt.

Geheimfavorit Pocher?

Am Freitag, 3. Mai, ab 20:15, wird der Comedian seinen ChaChaCha in der 'Let’s Dance'-Live-Show aufs Parkett legen. Ob die Jury dem Spaßvogel gut gesinnt sein wird? Als Publikumsliebling wird es Oliver Pocher dank Zuschauer-Voting voraussichtlich noch weit schaffen – egal wie die Jury-Wertung ausfallen wird.

© Cover Media