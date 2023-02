Allgemein | STAR NEWS

Leony: Trotz Mobbing in der Schule schaffte sie es, Karriere zu machen

DE Deutsche Promis - Leony (25), die mit bürgerlichem Namen Leonie Burger heißt, hat in ihren jungen Jahren schon viel erlebt – leider nicht nur Schönes. Mobbing und Lügen machten ihr das Leben früher schwer, doch sie ging aus diesen Herausforderungen gestärkt hervor.

Leony glaubte an sich selbst

"Kinder können so grausam sein", klagte Leony im ‘Stern’-Interview. "Die wissen gar nicht, was sie anstellen. Aber das kann echt schlimm sein und bei mir war es das auch schon immer. Das hat sich durch meine ganze Schullaufbahn gezogen. Ich hatte Freunde, ohne die hätte ich das nicht überstanden." Es sei schon früh wichtig für sie gewesen, zu verstehen, wer auf ihrer Seite steht, denn ihren Plan, als Musikerin Karriere zu machen, fasste sie schon als Kind. Missgunst, Häme und handfeste Lügen musste sie deshalb ertragen: "Es gab viele, die gesagt haben: Mit dem Gesang schaffst du es eh nicht und du wirst demütig zurück ins Dorf kommen, weil du versagst. Es gab auch Gerüchte, damit andere mich mobben. Etwa dass ich in der siebten Klasse meine Stimmbänder für eine Million Euro versichert habe oder dass ich eine Liste habe mit Leuten, die mit mir befreundet sein dürfen. Wer nicht draufsteht, der darf nicht mit mir befreundet sein."

Alleinsein ist für sie kein Problem

Tatsächlich kann es Leony ganz gut aushalten, ohne ständig von Menschen umringt zu sein – sie genießt es sogar. "Ich bin sehr, sehr gerne alleine. Wenn ich momentan einen Tag nur mal für mich alleine habe, bin ich da sehr froh drüber", verriet sie im Herbst 2022 gegenüber ‘Bild’. Auch auf der Suche nach einem Freund sei sie derzeit nicht: "Ich bin glücklicher Single", verriet sie. "Momentan habe ich gar keine Zeit und bin ehrlich gesagt nicht auf der Suche. Ich sage jetzt zwar nicht: ‘Auf gar keinen Fall eine Beziehung’, aber wenn es nicht passiert, passiert es nicht." Leony geht eben ihren Weg – früher oder später sollte das die Neider und Hater endlich verstummen lassen.

