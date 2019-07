Allgemein | STAR NEWS

Leona Lewis’ Mann ist ein Hamburger Jung

DE German Stars - Vor zehn Jahren lernten sie sich kennen und lieben, jetzt gaben Leona Lewis (34) und Dennis Jauch (31) einander das Jawort. Die britische Sängerin ('Bleeding Love') und der deutsche Tänzer begegneten sich damals bei ihrer Tournee, an der Dennis als Background-Tänzer mitwirkte.

Traumhochzeit unter freiem Himmel

Seit sie sich im November 2018 verlobten, planten die Londonerin und der Wahlhamburger, der in Langen geboren wurde, ihre Traumhochzeit in Italien. 180 Gäste waren dabei, als das verliebte Paar auf dem Weingut von Popstar Sting (67) unter freiem Himmel heiratete. Als die Braut zum Altar schritt, erklang das 'Ave Maria'.

Gemeinsamer Wohnsitz in L.A

Jetzt ist Leonas Glück perfekt. Kurz vor der Hochzeit schwärmte sie gegenüber 'Hello': "Dennis ist die netteste, rücksichtsvollste Person, die ich jemals getroffen habe. Er war mein Fels während meiner verrückten Höhen und Tiefen und bei allem, was ich in meinem Leben durchgemacht habe." Ihr Eheleben beginnen die zwei in Los Angeles, wo sie künftig leben wollen. Dort blicken die beiden dann auf den Pazifik statt auf die Alster.

