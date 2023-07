Allgemein | STAR NEWS

Lennart Borchert: ‘GZSZ’-Star ist glücklich verliebt in seine Schulliebe

DE Deutsche Promis - Manchmal braucht die Liebe einen längeren Anlauf. Lennart Borchert (23) kann endlich die Frau in die Arme schließen, in die er schon während seiner Schulzeit verknallt war. Mit Louisa (24) hat der ‘GZSZ’-Star, der im Juli noch von den Vorzügen des Single-Lebens schwärmte, endlich die Richtige gefunden.

Liebe via Instagram

Im Gespräch mit RTL erinnerte sich Lennart, wie er Louisa als Schüler angehimmelt hatte: “Ja, es war 2016. Ich hatte sie damals schon angeschrieben, aber sie war zu dem Zeitpunkt noch vergeben. Dann habe ich Louisa durch einen Zufall vor einigen Monaten auf Instagram gefunden. So haben wir halt miteinander geschrieben“, berichtete er lachend. Und dass auch sie sich an ihren Verehrer von damals erinnerte, bewies mit viel Humor beim ersten Date: “Das war ganz lustig: Damals hatte ich ihr geschrieben, dass sie und ein Sixpack alles wären, was ich mir für das Leben wünschen würde. Bei unserem ersten Treffen stand Louisa dann vor mir, hat mir diese Nachricht von damals, die ich längst vergessen hatte, gezeigt und hatte ein Sixpack dabei. Dann wusste ich: Sie mag mich ja doch.“

Lennart Borchert glaubt an diese Liebe

Inzwischen ist der TV-Star ganz froh, dass es nicht schon in Teenie-Jahren geklappt hat: “Ich glaube, früher war ich nicht ganz so reif für eine Beziehung und für etwas Festes. Ich weiß, dass ich es damals wahrscheinlich versaut hätte – durch irgendwelche dummen Aktionen, die ich zu der Zeit gebracht habe“, erklärte er einsichtig und träumt schon von der gemeinsamen Zukunft mit seiner Louisa. Wie zerbrechlich das Glück ist, musste der Schauspieler 2020 erfahren, als er an Hodenkrebs erkrankte. Seither mahnt er, die Möglichkeiten der Krebsvorsorge zu nutzen und bei ungewöhnlichen Symptomen zum Arzt zu gehen: "Lasst euch untersuchen, lasst euch checken! Egal was ist, geht zum Arzt. Es ist überhaupt nicht peinlich", appellierte Lennart Borchert danach im RTL-Interview.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Weitere Artikel