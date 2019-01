Allgemein | STAR NEWS

Lena Meyer-Landrut: Partner nicht im Bett, aber auf dem Papier

Lena Meyer-Landrut (27) bleibt vorerst mit ihrem Ex in Kontakt.

Die Musikerin (‘Satellite’) hatte in der vergangenen Woche die Trennung von ihrem langjährigen Freund Maxmilian von Helldorff (31) bekannt gegeben, mit dem sie acht Jahre lang auf Wolke Sieben geschwebt hatte. Auf Instagram hatte Lena die Bombe platzen lassen, indem sie schrieb: "Bevor es von der Presse thematisiert oder anderweitig nach außen getragen wird, möchte ich euch hier kurz mitteilen, dass Max und ich nicht mehr zusammen sind. Ich bin für die letzten 8 Jahre unglaublich dankbar und freue mich all das mit in eine neue Zukunft nehmen zu können."

Eine Trennung nach acht Jahren Beziehung ist aber selten einfach, gilt es doch, einige gemeinsame Entscheidungen, die man in der Vergangenheit getroffen hat, neu zu ordnen. Das ist nicht nur bei Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) der Fall, die beruflich noch immer mit einander verbandelt sind, sondern anscheinend auch bei Lena Meyer-Landrut und Maximilian von Helldorff.

Die beiden hatten nämlich erst im Februar des vergangenen Jahres gemeinsam die Firma ‘Better together Ventures GmbH’ gegründet, die in Berlin ihren Sitz hat und Merchandise wie Kaffeebecher vertreibt. Als Geschäftsführer sind trotz der Trennung noch immer Beide eingetragen, auch auf dem Klingelschild stehen laut Informationen der ‘BILD’ noch immer die zwei Namen. Allerdings haben sich weder Lena noch Meximilian bisher dazu geäußert, wie es nach der Trennung mit ihrer Firma weitergehen soll. Ob sie einen langsamen Tod stirbt oder aufgrund einer anhaltenden Freundschaft zwischen den beiden noch betrieben wird, bleibt somit abzuwarten.

© Cover Media

Artikel zum Thema Lena Meyer-Landrut bestätigt Trennung nach 8 Jahren Liebe