Lena Mantler: Die Influencerin wollte helfen — und holte sich ein blaues Auge

DE Deutsche Promis - Nicht wegschauen bei Gewalt, Zivilcourage zeigen… So ein Verhalten wünschen wir uns von uns selbst und unseren Mitmenschen. Lena Mantler (21) hat es vorgemacht. Nur wenige Tage bevor die Influencerin als Backstagereporterin bei 'Wetten, dass..?' einem Millionenpublikum gegenübertritt, wurde sie dabei verletzt, als sie einen Streit schlichten wollte.

"Viele Menschen sehen weg"

Auf Instagram präsentierte Lena ihren 21 Millionen Followern mehrere Fotos, auf denen sie sich unter anderem ein Eispack an die Wange hält und auf denen man einen Bluterguss auf der Wange und rund ums linke Auge sieht. Doch was war geschehen? "Ich war auf dem Weg nach Hause, als ich beobachtete, wie sich ein Mann und eine Frau stritten", schrieb Lena. "Ganz besonders in solchen Situationen sehen viele Menschen weg, denn wir haben alle Angst, dass wir Ärger bekommen. Das ist mir dann auch tatsächlich passiert, aber ich bin trotzdem froh, dass ich geholfen habe, auch wenn ich jetzt ein hübsches Smokey Eye habe." Der Grund, warum der Internet-Star so beherzt eingriff: Es ist nicht das erste Mal, dass Lena so etwas passierte — mit einem Unterschied.

Lena Mantlers Appell für Zivilcourage

Beim letzten Mal, so Lena Mantler weiter, sei sie das Opfer gewesen. "Ich hätte mir da auch gewünscht, dass jemand etwas gesagt hätte und mir aus der Situation herausgeholfen hätte. Deswegen habe ich versucht zu helfen." Andere Menschen hätten sich mit ähnlichen Geschichten gemeldet, die sich häufiger ereigneten, als mancher so denke. Daher ihr Appell: "Nicht einfach wegschauen." Wer sich nicht selbst Gefahr begeben will, soll zumindest die Polizei rufen.

Lena war gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lisa zu erfolgreichen Influencerinnen geworden, beide sind auf TikTok und Instagram aktiv. Anfang August verkündeten die beiden, künftig getrennte Wege gehen zu wollen. "Natürlich ist das auch ein bisschen traurig. Aber wir haben schon ganz lange die typischen Lisa-und-Lena-Videos nicht mehr gemacht", erklärte Lena Mantler zur Trennung. Es sei eben ein wenig wie ein Boyband-Breakup.

Bild: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

