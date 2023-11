Allgemein | STAR NEWS

Lena Gercke übers Familienleben: Wo ihr Partner ihr den Vortritt lässt

DE Deutsche Promis - Lena Gercke (35) bleibt heutzutage nicht viel Zeit zum Seele baumeln lassen. Seit sie 2006 die erste Staffel von 'Germany's Next Topmodel' gewann, jagt ein Termin den nächsten, denn sie ist nicht nur als Model gefragt, sondern hat auch ihr eigenes Modelabel und diverse TV-Engagements zu bewältigen, unter anderem als Jurorin.

Flexible Arbeitszeiten helfen, die Familie packt mit an

Zudem halten zwei kleine Töchter sie und ihren Partner, Regisseur Dustin Schöne, auf Trab. Klar, dass so viel Arbeit nur zu bewältigen ist, wenn beide an einem Strang ziehen. "Eigentlich teilen wir uns alles auf", erzählte der Star 'Gala TV'. " Wir haben ja beide sehr flexible Arbeitszeiten. Das sind dann mal Zeiten, wo ganz viel auf einmal ist, dann ist es wieder ein bisschen entspannter. Wir versuchen einfach, uns super gut abzusprechen." Auch die Verwandtschaft packt zum Glück mit an, wenn wieder einmal beide Elternteile eingespannt sind: "Wir haben das Glück, dass wir hier ganz viel Familie drumherum haben, das ist halt eine wahnsinnige Hilfe", weiß Lena.

Lena Gercke ist hartgesotten

Einen Job mag der Mann an ihrer Seite allerdings gar nicht, ließ Lena Gercke durchblicken. Beim Windelnwechseln lässt Dustin ihr gern den Vortritt: "Der ist so empfindlich, was Gerüche angeht, und ich habe das einfach nicht." Sie habe damit kein Problem. Dass ihr Partner bei der Bewältigung des Alltags "hilft" mag Lena indes nicht hören. Schon im Juli schimpfte sie gegenüber 'Gala: "All der Mental Load jeden Tag, die Organisation, das Stillen, das Gebären, das Kümmern ist irgendwie bei den Müttern selbstverständlich, bei den Vätern anscheinend nicht." Es müsse ein grundsätzliches Umdenken erfolgen, den bei einem Großteil der Gesellschaft sei noch nicht angekommen, dass die Männer "nicht der Frau 'helfen', sondern selbst Verantwortung übernehmen, wenn sie sich für ein Kind entscheiden." Ein Vater, der sein Kind in der Trage trägt, sollte selbstverständlich sein und nicht über den grünen Klee gelobt werden, so Lena Gercke.

Bild: picture alliance/dpa | Ursula Düren

