Lena Dunham: Sie kann nur noch am Stock gehen

DE Showbiz - Lena Dunham (33) geht es nicht gut. Die Schauspielerin und Produzentin leidet am Ehlers-Danlos-Syndrom, einer Bindegewebskrankheit, die bei ihr in Schüben auftritt und ihre Bewegungsfähigkeit stark einschränken kann.

Lena Dunham will sich nicht schämen

Am Wochenende wurde die Filmemacherin von Paparazzi dabei fotografiert, wie sie in Nachthemd und Hausschuhen an einem Stock zum Auto ging. Dabei sah sie sehr erschöpft aus.

Die Fotos zwangen den Star schließlich zu einer Erklärung auf Instagram. Ihre Fans waren verständlicherweise beunruhigt, als sie die kränklich aussehende Lena Dunham so hilflos und aufgelöst sahen. Lena trat die Flucht nach vorn an, teilte eines der Paparazzi-Bilder und schrieb:

"Ich sollte mich wohl für diese Fotos schämen, aber das werde ich nicht tun. Ich hätte sagen können, dass es sich um meinen Halloween-Look handelt. Doch die Wahrheit ist: So sieht das Leben aus, wenn man sich mit einer chronischen Krankheit herumschlägt und am Tiefpunkt ist."

Zwei Leben an einem Tag

"Ein Schub meines Ehlers-Danlos-Syndroms bedeutet, dass ich sehr viel mehr brauche als nur die Hilfe meiner Freunde. Ich möchte mich hiermit bei meinem süßen Stock bedanken!"

Sie fuhr fort: "Ich habe mich lange gegen einen Stock gewehrt, weil damit alles irgendwie komisch wird. Aber der Stock bedeutet, dass ich mein Leben leben kann und nicht den ganzen Tag im Bett liegen muss. Und ja, ich hab mein Nachthemd angehabt, ich wollte mich auf dem Weg zum Arzt einfach wohl fühlen."

Wenn sich ihre Fans jetzt sorgen, so hatte die Schauspielerin eine kämpferische Botschaft für sie: "Das sind eben die zwei Gesichter einer Frau mit einer chronischen Krankheit. Wir rocken unsere Träume und Ziele und wir leben viele Leben an einem Tag." Follower waren von so viel Offenheit begeistert: Über 100.000 von ihnen klickten bereits den Like-Button und zeigten sich solidarisch mit Lena Dunham.