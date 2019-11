Allgemein | STAR NEWS

Lebewohl: Sonja Zietlow steht vor einem großen schwarzen Loch

DE German Stars - Sonja Zietlow (51) ist eigentlich eine Frohnatur, doch nun muss sie ganz offen zugeben, vor einem großen schwarzen Loch zu stehen. Dieses Loch hat sich mit dem Tod von Sonjas Hündin Lotta aufgetan, wie die Moderatorin in einem berührenden Facebook-Post erklärt.

Mach dir bitte keine Sorgen

An ihre verstorbene Hündin und gleichzeitig an ihre Fans gewandt, schreibt sie: "Liebes Lottchen, nun hat es eine Weile gedauert, bis ich diese Zeilen verfassen konnte. Du hast uns ganz schön den Boden unter den Füßen weggerissen. Zunächst hoffe ich, dass Du mit Leichtigkeit Deine letzte Reise angetreten bist und mit wehenden Pinselohren auf der anderen Seite angekommen bist."

Der Schmerz über den Verlust sitzt tief, und momentan ist eine Heilung der Wunde noch nicht abzusehen, wie Sonja erkennt: "Auch wenn wir jeden Tag vor einem großen schwarzen Loch stehen, mach Dir bitte keine Sorgen um uns. Wir wissen doch, dass Du Dich immer um alle Lieben kümmerst und manchmal dabei Dich selbst vergisst!"

Sonja Zietlow bekommt Trost gespendet

Ihre Fans sind berührt von den ehrlichen Worten der Moderatorin. Viele teilten auch ihre eigenen Erfahrungen. So schrieb ein Nutzer etwa: "So schön geschrieben! Wir mussten unseren geliebten Brownie vor drei Jahren gehen lassen und er fehlt uns immer noch so sehr. Aber haben vor anderthalb Jahren einer kleinen Dame aus Rumänien einen neues und liebevolles Zuhause geschenkt. Die das Haus wieder mit Leben und Freude füllt. Ich bin mir sehr sicher, dass ihr alle im Paradies seid und eine richtige Party macht ... Und irgendwann sehen wir uns alle wieder." Diese Worte dürften Sonja Zietlow zumindest ein kleiner Trost sein.