Lebensgefährlicher Stunt: Klaas sollte Joko mit LKW überrollen

DE German Stars - Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) wagen bekanntlich einiges, wenn sie im TV-Duell 'Joko & Klaas gegen ProSieben' gegen ihren Sender antreten. Doch bei dieser Challenge hielten viele Zuschauer aus Angst die Luft an: Klaas sollte Joko mit LKW überrollen, schon ein Zucken mit dem Fuß bedeutete dabei Lebensgefahr.

Klaas meldet sich freiwillig als Fahrer

Für das abenteuerlustige Duo stand einiges auf dem Spiel, schließlich hatten sie die vorangegangene Runde verloren und mussten statt mit ihren eigenen Namen als 'Not & Elend' an den Start gehen. Klaas beanspruchte schnell den Fahrerjob, bevor Joko ihm zuvorkommen konnte. Nicht, dass er nennenswerte Erfahrung im Steuern eines LKWs hatte, aber man wächst bekanntlich an seinen Aufgaben.

Kein Wunder also, dass es Joko ein bisschen mulmig wurde, als er sich an einen Tisch setzen und das riesige Fahrzeug auf sich zurollen lassen sollte. Erst in letzter Sekunde durfte er sich in den Hohlraum unter dem LKW werfen, so die Regel.

Jokos Nerven versagten

Viele Zuschauer empfanden diese Mutprobe dann doch als etwas zu heftig – schließlich bestand hier absolute Lebensgefahr, Klaas‘ Fahrerqualitäten hin oder her. Zunächst durfte Joko einmal Probeliegen, um ein Gefühl für die Dimensionen des LKW zu bekommen: "Das ist super knapp. Man darf ja nicht mal die Füße hoch machen, das wäre tödlich!" urteilte er besorgt. Und als es Ernst wurde, sprang Joko denn auch lieber beiseite als unter den Truck.

"Klaas ist jetzt garantiert stinksauer", unkte Joko nach seinem spontanen Sprung, und Klaas sagte tatsächlich: "Ich bin wahnsinnig enttäuscht." Da die beiden im weiteren Verlauf der Sendung jedoch fleißig Punkte sammelten, war ihre Ehre am Ende doch gerettet und sie dürfen künftig wieder als Joko & Klaas antreten. Viele Zuschauer werden sicher hoffen, dass die Prüfungen, die sich ProSieben für die beiden ausdenkt, dann etwas weniger riskant ausfallen werden.