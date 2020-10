Allgemein | STAR NEWS

Leben wie 007: Pierce Brosnan verkauft sein Traumhaus in Malibu

DE Showbiz - 1.160 Quadratmeter fühlen sich ganz schön leer an, wenn die Eltern plötzlich allein im Haus sind - so geht es Pierce Brosnan (67) und seiner Ehefrau Keely (57), seit ihre Kinder erwachsen sind und ihr eigenes Leben leben. Brosnans Traumhaus steht jetzt für runde 100 Millionen Dollar (gut 85 Millionen Euro) zum Verkauf.

Pierce Brosnan will downsizen

Für diese stattliche Summe bekommt der glückliche Käufer allerdings auch ein einmaliges Anwesen. Wie die 'New York Post' berichtete, ließ der einstige Bond-Darsteller die großzügige Villa mit zusätzlichem Gästehaus von seiner Frau Keely planen. Sie brauchte bei Orchid House nicht aufs Geld zu achten, denn die Gagen und Bonuszahlungen für Brosnans '007'-Filme hatten die Konten des Paares überreichlich gefüllt.

Inspirieren ließ das Paar sich von Tempelanlagen in Thailand, die sie bewundert hatten, als dort Brosnans zweiter Bond-Film gedreht wurde. "Ich sagte zu Keely 'Los, bau dir dein Traumhaus', und das hat sie getan", erklärte der Star im Gespräch mit dem 'Wall Street Journal'. Bis alle Wünsche erfüllt waren, wuchs die Bauzeit allerdings auf zehn Jahre an.

Wohnen wie James Bond

Bevor sie Architekten beauftragten, kauften sie zwei Baugrundstücke direkt am Pazifik, die zusammen umgerechnet 6,4 Millionen Euro kosteten. Luxuriöse Drehorte dienten sicher als Anregung, als Keely die edlen Teakböden und grünen Tondachziegel auswählte. Auch die stattlichen Eingangstore wurden aus Teakholz gefertigt und erinnern an den Fernen Osten. Fünf Schlafzimmer, ein Malstudio, Kino, zwei Bars, Musikzimmer, Fitnessraum und Spa sowie große Terrassen und Balkone mit Blick auf den Pazifik bieten jeden erdenklichen Komfort. Und damit Pierce und seine Familie am Strand nicht neugierigen Blicken ausgesetzt sind, ließen sie kurzerhand einen eigenen Strand auf ihrem Grundstück aufschütten, wo die Söhne Dylan und Paris (heute 23 und 19) spielen konnten. Seit die Kinder groß sind, verbringen Pierce Brosnan und seine Frau immer mehr Zeit in Keelys Heimat Hawaii, darum ist es Zeit, von Malibu Abschied zu nehmen.

