Lea Seydoux: “Es war wichtig, dass Bond sich wieder verliebt”

DE Showbiz - Lea Seydoux (35) verriet, dass es in im nächsten 007-Abenteuer ein Happy End für Daniel Craig (52) gibt, der den Playboy-Agenten zum letzten Mal spielt. In 'Keine Zeit zu sterben' darf James Bond endlich seine romantische Seite zeigen, aber gleichzeitig sei es eine "moderne" Liebesgeschichte.

Für Daniel Craig gibt es ein liebevolles Bond-Finale

Nachdem Eva Greens mysteriöse Figur Vesper Lynd James Bond 2005 in 'Casino Royale' das Herz brach, kommt mit Lea Seydoux, die als Dr. Madeleine Swann zu sehen sein wird, endlich wieder die Liebe ins Spiel. "Ich finde es wichtig, dass man Bond wieder verliebt sieht, weil er diese Beziehung zu Vesper hatte, in der sie ihn betrog", erklärte Lea in einem offiziellen Podcast zum neuen 007-Abenteuer. "Aber dieses Mal wird Dr. Swann seine wahre Liebe, denke ich. Ich glaube, der Film ist eigentlich eine Liebesgeschichte. Es spielt sich etwas zwischen den beiden ab, und es ist doch ungewöhnlich für einen Bond-Film, James Bond verliebt zu sehen, oder? Und ich finde es in gewisser Weise ziemlich modern."

Ein 007, mit dem die Zuschauer sich identifizieren können

Lea Seydoux erläuterte, dass Daniel Craig in seinem fünften und letzten Auftritt als 007 noch tiefer in die Psyche seiner Figur eingetaucht ist. "Dieser Film ist noch psychologischer und emotionaler und ich denke, dass hat etwas damit zu tun, was Daniel mit dieser Figur geschaffen hat."

Craigs Bond sei verletzlicher und habe durchaus seine Fehler, aber dadurch könne sich das Publikum besser mit ihm identifizieren: "Ich glaube, dass wir das als Zuschauer mögen und es stimmt, dass James Bond… es ist keine echte Welt, richtig? Aber was wir mögen, ist, dass wir uns in dieser Welt mit den Figuren identifizieren können."

Ob das wirklich so ist und wie sehr Bonds große Liebe zu Herzen geht, lässt sich im November feststellen, wenn der wegen der Pandemie verschobene Film endlich in die Kinos kommt.