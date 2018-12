Allgemein | STAR NEWS

Lars Eidinger: Mit politischer Schützenhilfe zum ‘Bravo’-Poster

Lars Eidinger (42) hat schon viel im Leben erreicht.

Er ist ein gefragter Schauspieler, sowohl im Theater als auch in Film und TV ('Babylon Berlin'), hat eine Familie und tobt sich auch als Musiker aus. Doch einen Traum hatte Lars Eidinger, und der sollte jetzt endlich in Erfüllung gehen. Einmal im Leben, so dachte der Schauspieler, wolle er in der legendären Zeitschrift 'Bravo', die seit 1956 den Puls der deutschen Jugend fühlt, als Poster erscheinen. Da es bislang nicht so recht klappen wollte, holte sich der Schauspieler schließlich Hilfe von Gregor Gysi (70), der für 'Die Linke' im Bundestag sitzt. Nachdem Lars Eidinger sich bei einer Podiumsdiskussion dem Politiker anvertraut hatte, verfasste dieser umgehend einen Brief an die 'Bravo'-Chefredakteurin, in der er ihr Lars Eidingers Wunsch vortrug — der Schauspieler veröffentlichte das Schriftstück auf seinem Instagram Account. So schreibt Gregor Gysi unter anderem: "Er meinte …dass sich vielleicht die Begeisterung beim jungen Bravo Publikum mit ihm auf dem Poster in Grenzen hielte. Ich erwiderte, dann müsse das Publikum einfach einmal durch." Yvonne Huckenholz hatte zwar ein offenes Ohr für das Anliegen, legte aber gleichzeitig ihre Bedenken dar: "Es freut uns immer wieder zu hören, dass die Marke Bravo über alle Generationen hinweg Begeisterung auslöst. Sicher ist uns Lars Eidinger ein Begriff - Sie ahnen es aber bereits selbst: Stars wie Lisa und Lena oder die Bangtan Boys liegen bei unserer jugendlichen Zielgruppe aktuell etwas weiter vorn." Doch die Journalistin fand einen Kompromiss, sie ließ das Volk entscheiden: Eidinger-Poster, ja oder nein? Die Umfrage auf dem Twitter-Feed von Bravo ging am Mittwoch live, am Freitag [21. Dezember] stand ein eindeutiges Ergebnis fest: Überwältigende 89% wünschten sich ein Poster des Schauspielers. "Vielen Dank für's Mitmachen", tweetete 'Bravo'. "Lars bekommt sein Poster. Das hübsche Ding gibt's in Ausgabe Nr. 3, welche am 16. Januar erscheint!" Ein Happy End für Lars Eidinger und seinen Lebenstraum!

