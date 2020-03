Allgemein | STAR NEWS

Langfinger: Was Emilia Clarkes Bruder am GoT-Set klaute

DE Showbiz - Als nach acht Staffeln die letzte Klappe für 'Game of Thrones' fiel, bedeutete das für Fans und Stars gleichermaßen das Ende einer Ära. Von ihrem großen Bruder bekam Schauspielerin Emilia Clarke (33) zur Erinnerung ein Souvenir vom Set, das er einfach mal frech geklaut hatte.

Emilia Clarke weinte vor Glück

Da er in der Kameraabteilung für 'GoT' arbeitete, konnte sich Emilias Bruder frei beim Dreh bewegen. So konnte er die Fahne, die die Familie von Emilias Serienfigur Daenerys Targaryen repräsentierte, klammheimlich beiseite schaffen, als sie nicht mehr gebraucht wurde.

"In einer Schlachtszene kannte er den Kumpel eines Kumpels … der schnappte sich eine der Targaryen-Fahnen! Ich öffnete das zu Weihnachten und brach in Tränen aus! Die bekommt einen Ehrenplatz", verriet Emilia Clarke der BBC2-Moderatorin Zoe Ball im Radiointerview. Die Freude war um so größer, als sie sich selbst nicht getraut hatte, etwas mitgehen zu lassen und die Macher der Serie auf Anfrage keine Erinnerungsstücke für die Stars herausrücken wollten.

Gibt ihr HBO weitere Requisiten?

Im Interview erinnerte sich Emilia auch, wie gerne sie ein Kostüm oder eine Perücke mitgenommen hätte: "Ich hielt mich an die Spielregeln! Ich frage immer wieder 'Kann ich bitte eine Perücke haben? Einen Mantel?! Ich hatte acht!'"

Aber immerhin hat sie jetzt ein Souvenir, denn bereits kurz nach dem Serienende sagte sie gegenüber 'Variety': "Ich habe nichts mitgenommen und ich bereue es sehr. Ich ärgere mich wirklich."