Lana Del Rey: Alles aus mit ihrem Sean

DE Showbiz - Lana Del Rey (34) ist wieder Single. Die Musikerin ('Summertime Sadness') begann im September des vergangenen Jahres den Polizeibeamten Sean Larkin zu daten, der in den USA vor allem durch seine Auftritte in einer Reality Show bekannt ist. Doch jetzt ist schon alles wieder vorbei zwischen den beiden.

Lana Del Rey spricht noch mit Sean

In einem Interview mit der 'New York Times' erklärte Sean, wie es um das Liebesleben der beiden aktuell bestellt ist: "Momentan sind wir nur Freunde. Wir reden noch miteinander und alles. Wir sind beide momentan nur sehr beschäftigt." Zum letzten Mal waren Lana und Sean gemeinsam im Januar gesehen worden. Doch erst im vergangenen Monat sollen sie zusammen auf dem Super Bowl gewesen sein, wie Sean fortfuhr: "Als wir in Tulsa waren, hingen wir mit ein paar Freunden von der Polizei ab und ihren Frauen. Wir haben alle gemeinsam den Super Bowl gefeiert, zu Abend gegessen und all das."

Lange hat es nicht gehalten

Ob die Isolation in Zeiten des Coronavirus die beiden wieder zusammenbringen wird? Schließlich dürften ihre Kalender als Mitglieder der Unterhaltungsindustrie derzeit nicht so gefüllt sein wie üblich. Erst im Dezember hatten Lana und Sean ihre Beziehung öffentlich gemacht, nachdem Lana ein Bild von sich und ihrem Beau auf Instagram gepostet hatte.

