Allgemein | STAR NEWS

Kylie Jenners Stalker plädiert auf nicht schuldig

DE Showbiz - Ausgerechnet in der Halloween-Woche wurde Kylie Jenner (22), das jüngste Mitglied des Jenner-Kardashian-Clans, Opfer einer gruseligen Stalking-Attacke in ihrem Haus in Los Angeles. Brandon Martinez hatte sich mit einem Sprung über den Zaun unerlaubt Zutritt zu ihrem Anwesen verschafft, aggressiv gegen ihre Haustür geklopft und auf ein Gespräch mit dem Reality-TV-Star bestanden. Kylies Sicherheitspersonal schritt ein und übergab den Mann der Polizei, die ihn wegen unbefugten Betretens und Drogenbesitz festnahm.

Glück im Unglück

Kylie und ihre einjährige Tochter Stormi, die aus der Beziehung mit Ex-Freund, Rapper Travis Scott (28), stammt, waren zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Nachdem die Unternehmerin von dem Vorfall erfuhr, erwirkte sie vor Gericht eine einstweilige Verfügung gegen Martinez, der sich der Unternehmerin und ihrem Grundstück nicht mehr als 90 Meter nähern darf.

Ein Leben in Angst

Es ist nicht der erste Schreckensmoment für die erfolgreiche Reality-Queen und ihre Familie. Erst im Juni drangsalierte ein Stalker Kylies ältere Schwester Kendall Jenner, in dem er wiederholt vor ihrem Grundstück lauerte, bis Polizisten ihn festnahmen und er nach Kanada abgeschoben wurde.