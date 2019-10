Allgemein | STAR NEWS

Kylie Jenner: Trennung von Travis Scott

DE Showbiz - Als Kylie Jenner (22) im August ihren 22. Geburtstag feierte, machte ihr Freund Travis Scott (28) eine Art Festival daraus. Der Rapper ('Sicko Mode') füllte ihr Haus mit Rosen, bevor er die Unternehmerin und Reality-Ikone ('Keeping Up With The Kardashians') zu einem Traumurlaub nach Italien entführte. Was für ein Paar — ganz bestimmt unzertrennlich! Zwei Monate später ist alles aus.

Trennung auf Probe?

Wie 'TMZ' erfahren haben will, gehen Travis und Kylie ab sofort getrennte Wege. Doch ist das wirklich so ein Schock? Instagram-Königin Kylie hat schon seit Anfang September nichts mehr über den Vater ihrer Tochter Stormi (1) gepostet, so etwas gilt oft als sicheres Zeichen, dass nicht alles rosig ist in einer Beziehung. Mehr noch, Gerüchte um Travis' Untreue machen schon seit längerem die Runde. Erst Anfang des Jahres hatte das Paar eine Krise damit überwunden, in Urlaub zu fahren, nachdem die Gerüchte besonders laut wurden. Er bestreitet, die Mutter seines Kindes betrogen zu haben.

Kylie Jenner und Travis Scott sind Wiederholungstäter

Die Alarmglocken begannen erneut zu schrillen, als Kylie und Stormi vor zwei Tagen ohne Travis auf der Hochzeit von Justin und Hailey Bieber erschienen. Doch Insider bestehen darauf, dass noch nicht alles verloren ist. Die beiden würden nicht zum ersten Mal eine Liebes-Pause einlegen und bislang hätten sie noch immer wieder die Kurve gekriegt. Das sei jetzt umso wichtiger, schließlich ginge es auch um ihre kleine Tochter. Travis Scott und Kylie Jenner sind seit 2017 zusammen, Anfang 2018 kam Stormi zur Welt.

