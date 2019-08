Allgemein | STAR NEWS

Kylie Jenner: Luxus-Geburtstag in Italien

DE Showbiz - Eine Frau wie Kylie Jenner (21) zu daten hat schon seine Nachteile: Was schenkt man der jüngsten Selfmade-Milliardärin, die schon jetzt ein eigenes Beauty-Unternehmen, eine erfolgreiche Reality-Show und eine süße Tochter ihr Eigen nennen darf, zum Geburtstag? Kein Wunder, dass Travis Scott (28) zum 22. Geburtstag seiner Liebsten ganz schwere Geschütze auffahren muss.

Shopping und Dinner-Date in Italien

Eigentlich hat Kylie erst am Samstag Geburtstag, doch schon seit Tagen verwöhnt Travis sie mit Aufmerksamkeiten und Überraschungen. Am Dienstag [7. Juli] entführte er seine Freundin laut 'TMZ' kurzerhand nach Italien. Mit an Bord des Privatjets: Einige von Kylies besten Freundinnen, Mama Kris Jenner (63) und natürlich Töchterchen Stormi (1).

In Italien wartete ein wahres Luxusprogramm auf das Geburtstagskind, einschließlich einem Aufenthalt auf einer 250-Millionen-Dollar-Jacht, einem ausgiebigen Shopping-Trip in Positano am Dienstag, und einem romantischen Dinner in Capri.

Ein Meer aus Rosen

Schon am Montag hatte Travis Scott die Latte für Geburtstagsüberraschungen ganz schön hoch gelegt, als er Kylie Jenner in ihrer Villa mit einem Meer aus Rosenblütenblättern überrascht hatte. Auf Instagram lud er einen Clip davon hoch, der den im Blütenmeer versunkenen Boden zeigt. Dazu hielt er eine Karte in die Kamera, auf der stand: "Alles Gute zum Geburstag! Wir fangen gerade erst an." Damit sollte er Recht behalten.

Bleibt abzuwarten, was die beiden an Kylies tatsächlichem Geburtstag am 10. August geplant haben - und wie Travis das alles im nächsten Jahr toppen will!

Kaum zu glauben, aber Kylie Jenner (21), das Küken der Kardashian/Jenner-Familie, wird am 10. August schon 22 Jahre alt. Ab jetzt, so scheint es, könne es für Kylie nur noch bergab gehen, denn sie hat alles erreicht, was man erreichen kann: Sie ist Milliardärin, in einer glücklichen Beziehung mit Rapper Travis Scott (28) und bereits Mama einer kleinen Tochter.

So weit das Auge reicht

Den Weg nach unten kann sie aber genießen – denn dass dieser nicht allzu steinig wird, dafür sorgt Travis, der seiner Liebsten bereits ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk gemacht hat. Als Kylie am Montag [5. August] nach Hause in ihre Villa kam, konnte sie ihren Augen gar nicht trauen: Der gesamte Fußboden war mit Rosenblättern bedeckt. Ihre Begeisterung teilte sie sogleich mit ihren Instagram-Abonnenten, indem sie ein kurzes Video hochlud, das zeigt, wie ihre Tochter Stormi im Blütenmeer spielt. Dazu hält Kylie eine Karte in die Kamera, auf der steht: "Alles Gute zum Geburtstag. Wir fangen erst an. Ich liebe dich."

Was kommt als Nächstes?

Es ist also bei weitem nicht das einzige Geburtstagsgeschenk, das Kylie von ihrem Travis bekommen wird. Schließlich ist ihr Geburtstag ja auch erst in vier Tagen. Was sich der Rapper bis dahin noch ausdenken wird? Teure Sportwagen zu schenken, ist in der Kardashian/Jenner-Familie immer beliebt, allerdings hat Kylie bereits zu ihrem letzten Geburtstag einen teuren Schlitten bekommen. Vielleicht gibt es am 10. August ja das neueste Modell. Weg mit dem Alten, her mit dem Neuen.

