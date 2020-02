Allgemein | STAR NEWS

Kylie Jenner: Ihre Tochter nennt sie “Kylie” statt Mama

DE Showbiz - Auf Instagram postete Reality-TV-Star Kylie Jenner kürzlich ein süßes Video ihrer kleinen Tochter (2), die zwischen ihren Beinen herumrennt und dabei lächelnd in die Kamera "Hi, Kylie!" zu ihrer Mama sagt. Diese findet das jedoch gar nicht witzig und korrigiert die kleine Stormi: "So heiße ich nicht, mein Name ist Mama!" Nichtsdestotrotz nennt die Kleine sie weiterhin "Kylie, Kylie!".

Ganz "bezaubernd"

Doch wenig später scheint es Stormi verstanden zu haben. In einem zweiten Videoclip posiert sie mit Kylie und fragt kichernd "Mami?" Zahlreiche Fans kommentierten die süßen Videos, einer witzelte: "Stormi, als sie erkannt hat, dass ihre Mutter Kylie Jenner ist." Andere Anhänger bemerkten, wie "bezaubernd" das Kleinkind ist.

Kylie Jenner und Travis Scott sind "beste Freunde"

Vor Kurzem sprach der Reality-TV-Star mit dem Magazin 'Harper's Bazaar' darüber, wie sie gemeinsam mit ihrem Ex-Freund und Vater von Stormi, Travis Scott, ihre Tochter großzieht und versicherte, dass sich die beiden noch immer blendend verstehen. "Wir haben so eine tolle Beziehung. Wir sind wie beste Freunde. Wir beiden lieben Stormi und wollen nur das Beste für sie. Wir stehen miteinander in Verbindung und sprechen uns ab,", so Kylie Jenner. Travis Scott und der Reality-TV-Star hatten sich im vergangenen Oktober nach zwei Jahren Beziehung getrennt.