Allgemein | STAR NEWS

Kylie Jenner: Ihre kleine Tochter wird Werbestar

DE Showbiz - Wer sich fragt, wie Kylie Jenner mit gerade einmal 22 Jahren bereits Milliardärin ist, der muss nur ihren Geschäftssinn genauer unter die Lupe nehmen. Mit Kylie Cosmetics trifft die Unternehmerin genau den Geschmack ihrer meist jungen Kunden, während sie geschickt Social Media zu nutzen weiß und ihren Ruhm aus der Reality-Serie 'Keeping Up With the Kardashians' vermarktet.

One Billboard Inside Los Angeles, California

Wem das immer noch nicht reicht, der kann sich diese Tage ein weiteres Lehrstück in Sachen Marketing anschauen, denn Kylie Jenner zögert auch nicht, ihren Nachwuchs in die Publicity-Maschine einzuspannen. Ihr Töchterchen Stormi, die am 1. Februar ihren zweiten Geburtstag feiert, wird nämlich jetzt anlässlich ihres Ehrentages zum Model umfunktioniert. Mama hat eine riesige Reklametafel über einer der belebtesten Straßen von Los Angeles gemietet.

Kylie Jenner widmet Stormi eine Kollektion

Darauf ist Kylie Jenner zu sehen, wie sie ihre Tochter von Rapper Travis Scott herzt. Gleichzeitig erfolgt der Hinweis darauf, dass am Geburtstag der Kleinen ihre neue Make-up-Kollektion erscheinen wird, die sie Stormi widmet. "Ich habe auf diesen Moment gewartet, seit ich herausfand, dass ich schwanger war", hatte die Unternehmerin zuvor auf Instagram geschrieben. Eine ganze Kollektion von Kylie Cosmetics, die meiner wunderschönen Tochter gewidmet ist. Ich kann es gar nicht abwarten! The Stormi Collection kommt am 1.2.2020 heraus!" Da kann man ja gleich zwei Mal gratulieren — zu Stormis Geburtstag und zu Kylie Jenners Geschäftssinn.