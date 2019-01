Allgemein | STAR NEWS

Kylie Jenner: Ei, Ei, Ei, der Rekord ist futsch!

Kylie Jenner (21) ist es gewohnt, immer und überall die Nr. 1 zu sein – doch dann kam ein einfaches Hühnerei daher, und nichts ist, wie es einmal war.

Die Unternehmerin und Reality-Ikone ('Keeping Up with the Kardashians') trug lange Zeit die Instagram-Krone. Niemandes Bilder heimsten mehr Likes ein als die von Kylie Jenner. Als sie im vergangenen Jahr ihre Tochter Stormi der Welt via Social Media vorstellte, ächzte das Internet, als 18.479.489 Fans auf 'Gefällt mir' klickten: neuer Rekord! Wenn es darum geht, Likes in bares Geld zu verwandeln, hat die kleine Schwester von Kim Kardashian (38) die Nase vorn.

Doch dann kam das Ei… Am 4. Januar hatte ein Nutzer ein Account namens World Record Egg auf Instagram eingerichtet. Bis heute kann dieser lediglich ein Posting vorweisen: Den eines einfachen braunen Hühnereis auf weißem Hintergrund. Doch es ist ein Ei mit einer Botschaft: "Lasst uns gemeinsam einen Weltrekord aufstellen und das am meisten gelikte Posting auf Instagram kreieren. Damit schlagen wir den momentanen Weltrekord von Kylie Jenner (18 Millionen). Wir schaffen das!"

Gesagt, getan, innerhalb nur weniger Tage ging das Ei um die Welt. Es brach mit seiner dünnen Schale nicht nur die Bestmarke, sondern verdoppelte sie mühelos – ein Rekord für die Ewigkeit? Ausgebrütet hatte die Idee ein Londoner, dem während Dry January, also einem alkoholfreien Jahresbeginn, langweilig geworden war.

Natürlich war Kylie Jenner nicht entgangen, dass sie von einem Hühnerprodukt in die Pfanne gehauen worden war. Doch die Amerikanerin nahm es mit Humor und zeigte, dass sie eine harte Schale hat: In einem neuen Instagram-Video ist sie zu sehen, wie sie ein Ei auf dem kochend heißen Asphalt in Kalifornien brät.

"Nimm das, kleines Ei!" schreibt der Star humorvoll darunter. Denn letztlich weiß Kylie Jenner genau: Das Weltrekord-Ei hat ihr wieder einmal kostenlose Publicity ins Nest gelegt – und die ist Gold wert.

