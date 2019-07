Allgemein | STAR NEWS

Kylie Jenner: Damit provoziert sie einen Shitstorm

DE Showbiz - Mit dieser heftigen Reaktion hat Kylie Jenner (21) wohl nicht gerechnet: Nachdem sie ein Pärchenbild mit ihrem Freund Travis Scott (28) auf Instagram teilte, erntete die Reality-Darstellerin sogleich einen krassen Shitstorm. Der Grund dafür: Die Turteltäubchen posierten stolz mit ihrem Luxus-Schlitten vor der Kamera, während im Hintergrund zu sehen war, dass sie das Auto auf einem Behindertenparkplatz abgestellt hatten. "Partners in crime für immer“, zeigte sich Kylie auch noch stolz auf den Schnappschuss.

Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten

Kein Wunder also, dass sich die Fans auf dieses gefundene Fressen im Social Media-Dschungel stürzten. "Mädchen … hier ist ein Behindertenzugangs-Schild", wies ein User Kylie hin. Ein weiterer Follower nahm den Vorfall sogar persönlich: "Ich habe einen Sohn mit einer Behinderung … Es gibt nichts Schlimmeres, als zu sehen, wie jemand auf diesem Platz parkt, der ausschließlich dazu dient, schnellen Zugang für Rollstühle zu bieten." Ein kleiner Trost für Kylie: Immerhin sieben Millionen User drückten unter ihrem Post auf 'Gefällt mir‘, darunter auch ihre Promifreundin Sofia Richie (20).

Kylie lernt nicht dazu

Es ist nicht das erste Mal, dass die Beauty-Queen bei diesem Fauxpas ertappt wurde. Letztes Jahr wurden sie und ihre Schwester Kendall (23) so dabei gesichtet, wie sie ihren Ferrari in einem Behindertenparkplatz in Los Angeles abstellten. Hoffentlich zieht Kylie dieses Mal ihre Lehre aus dem Schlamassel.

© Cover Media