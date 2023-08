Allgemein | STAR NEWS

Kurz nach dem Tod seines Vaters: Schauspieler Angus Cloud stirbt mit nur 25 Jahren

DE Showbiz - Angus Cloud ist gestorben. Der Schauspieler wurde tot im Haus seiner Familie aufgefunden, die die Tragödie in einem Statement gegenüber 'TMZ' bestätigte. Der 25-Jährige war vor allem für seine Rolle als Fezco in der Serie 'Euphoria' bekannt (läuft auf Sky Atlantic).

"Er war sein bester Freund"

"Mit schwersten Herzen musste wir heute von einem unglaublichen Menschen Abschied nehmen. Als Künstler, als Freund, als Bruder und als Sohn war Angus für uns alle auf so viele verschiedene Weise etwas ganz Besonderes", hieß es in der Nachricht der Familie, die jetzt eine doppelte Tragödie verarbeiten muss, denn erst vor wenigen Tagen waren sie auf der Beerdigung seines Vaters gewesen. "Letzte Woche begruben wir seinen Vater und haben so mit dem Verlust zu kämpfen gehabt. Der einzige Trost, den wir haben, ist dass er jetzt mit seinem Vater vereint ist, der sein bester Freund war."

Angus Clouds Familie schöpft Hoffnung

Angus Cloud sei immer offen gewesen ob seiner psychischen Probleme. "Wir hoffen, dass sein Dahinscheiden andere daran erinnert, dass sie nicht allein sind, und das sie nicht allein und im Stillen kämpfen müssen." Man wünsche sich, dass die Welt den jungen Schauspieler "wegen seines Humors, seines Lachens und seiner Liebe für alle in Erinnerung behält." Der Sender HBO, der 'Euphoria' produziert, nannte Angus "unglaublich talentiert". Er sei "geliebter Teil der HBO- und 'Euphoria'-Familie gewesen. "Unsere Beileid gilt den Freund*innen und der Familie von Angus Cloud in dieser schwierigen Zeit."

