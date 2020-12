Allgemein | STAR NEWS

Küchen für Notleidende: Neues Charity-Projekt für Prinz Harry und Meghan

DE Showbiz - Das erste philanthropische Projekt ihrer Archewell Foundation soll Menschen helfen, die nach Naturkatastrophen vor dem Nichts stehen. Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan gaben bekannt, dass sie sich mit World Central Kitchen zusammengetan haben, um den Betroffenen in solchen Notsituation möglichst schnell Essen und Kochmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Prinz Harry und Meghan unterstützen Kochprojekt

Der Koch José Andres leitet die Organisation, die vier Gebäude in Krisenregionen errichten will, die je nach Bedarf als Schulen, medizinische Zentren, Kliniken, Gemeindezentren oder eben Küchen verwendet werden können, wenn eine Notsituation es erfordert.

"Die Gesundheit jeder Gemeinschaft hängt von unserer Fähigkeit ab, uns über Menschlichkeit zu verbinden, die uns eint", sagten die Sussexes in einer offiziellen Erklärung. "Wenn wir an Koch Andres und sein unglaubliches Team bei World Central Kitchen denken, erinnert uns das sogar in diesem schwierigen Jahr daran, dass es viele wunderbare Menschen gibt, die willig sind, einander zu helfen, und die rastlos daran arbeiten. World Central Kitchen inspiriert uns, weil es gelebtes Mitgefühl ist."

World Central Kitchen will die Welt heilen

José Andres ist beglückt, dass das prominente Paar seine Initiative unterstützt, die seit ihrem Start im Jahr 2010 bereits 50 Millionen Mahlzeiten in 17 Ländern verteilt hat. "Wir glauben an die heilende Kraft des Essens und wir sagen, wo auch immer Menschen so hungrig sind, dass sie um Essen kämpfen, dort werden wir sein", versprach er. "Ich habe beide gut kennengelernt und glaube, dass ihre Wertvorstellungen genau zu dem passen, wofür wir mit World Central Kitchen stehen."

Die ersten vier Zentren sollen in Regionen entstehen, in denen Nahrungsmangel und Lebensmittelverteilung ein besonders großes Problem darstellen: das erste wird auf der Karibikinsel Dominica gebaut und soll Anfang nächsten Jahres eröffnet werden. Danach folgt ein Zentrum in Puerto Rico, die weiteren Standorte werden noch bekannt gegeben. In welcher Höhe Prinz Harry und Meghan das Projekt finanziell unterstützen, wurde noch nicht bekannt.