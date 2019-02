Allgemein | STAR NEWS

Krysten Ritter: Schaut alle her, ein Babybauch!

Krysten Ritter (37) hat ihre Fans mit einem besonders ausdrucksstarken Kleid bei den Oscars überrascht. Überraschend war dabei aber nicht das Kleid selbst, sondern was es zeigte: eine wachsende Babykugel. An ihrer Seite war ihr Partner Adam Granduciel (40).

Schaut alle her

Krysten Ritter ist schwanger. Die Darstellerin ('Jessica Jones') überraschte Paparazzi und ihre Fans, als sie auf dem roten Teppich zu den Oscars erschien – und ein Dress trug, das keinen Zweifel daran ließ, dass Krysten ein Baby erwartet. Dank des dunkelroten Kleids von Reem Acra brauchte sie keine Worte, die Schwangerschaft zu verkünden. An ihrer Seite war der Vater des Babys, Adam Granduciel, Frontmann der Band The War on Drugs.

Krysten bestätigte wenig später die Schwangerschaft dann ein weiteres Mal, indem sie eine Reihe von Schnappschüssen von sich auf Instagram hochlud und dazu lediglich schrieb: "Überraschung!" Es dauerte nicht lange und Krysten wurde mit Glückwünschen regelrecht überschüttet – wenig überraschend, denn die Schauspielerin gibt nur selten einen Einblick in ihr Privatleben. In diesem Monat hatte sie aber schon einmal eine Ausnahme gemacht, als sie ein Bild von sich und Adam auf Instagram gepostet hatte, um ihrem Liebsten alles Gute zum Geburtstag zu wünschen.

Silberstreif

Ihre Schwangerschaft ist zweifellos die wichtigste und schönste Neuigkeit für Krysten, die ein paar harte Wochen hinter sich hat: Netflix hatte verkündet, ihre Serie 'Jessica Jones' nach drei Staffeln abzusetzen. In einem Statement hieß es dazu: "Wir haben uns entschieden, dass die anstehende dritte Staffel auch die letzte für Marvels 'Jessica Jones' sein wird. Wir sind der Produzentin Melissa Rosenberg, Hauptdarstellerin Krysten Ritter, und der gesamten Besetzung und Crew für drei unglaubliche Staffeln dieser bahnbrechenden Serie dankbar, die von den Peabody Awards und vielen anderen gewürdigt wurde. Wir sind Marvel für fünf Jahre unserer fruchtbaren Zusammenarbeit dankbar und danken auch den leidenschaftlichen Fans, die diese Serie von Anfang an verfolgt haben."

Krysten Ritter hat jetzt ein viel wichtigeres und aufregenderes Projekt.

© Cover Media