Kritischer Zustand: Schauspieler Tom Sizemore auf Intensivstation

DE Showbiz - Tom Sizemore (61) hat große gesundheitliche Probleme. Am Sonntag (19. Februar) teilte sein Manager Charles Lago 'Page Six' mit, dass sein Klient auf der Intensivstation liegt.

“Man muss abwarten"

Der Schauspieler ('Der Soldat James Ryan') sei am Samstag bewusstlos in seiner Wohnung in Los Angeles aufgefunden worden und man habe sofort den Krankenwagen gerufen. Bei dem Star wurde ein Hirn-Aneurysma festgestellt. "Er befindet sich derzeit in einem kritischen Zustand und man muss abwarten", erklärte sein Manager Charles. "Seine Familie ist informiert und wartet auf medizinische Updates." Laut 'John Hopkins Medicine' tritt ein Hirn-Aneurysma auf, wenn sich ein geschwächtes Blutgefäß im Gehirn aufbläht und mit Blut füllt. Übermäßiger Alkoholkonsum, Rauchen und der Konsum von Kokain oder Amphetaminen gehören zu den Risikofaktoren.

Tom Sizemore sprach offen über Drogenprobleme

Genau diese Risikofaktoren liegen auch bei Tom Sizemore vor. Der Hollywoodstar hat nie ein Hehl aus seinen Drogenproblemen gemacht. Hinzu kamen Verurteilungen wegen häuslicher Gewalt. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten zu arbeiten und er konnte sich immer auf seine Kollegen verlassen, die zu ihm standen. Laut 'Guardian' ging Robert De Niro mit ihm 2013 persönlich zu einer Klinik, um ihn dort für einen Entzug anzumelden. Weitere Drogenrückfälle folgten. Beruflich lief es 2022 aber gut für Tom Sizemore, denn er tauchte in zwölf Filmen auf und für 2023 warten auch noch drei – vorausgesetzt er kommt schnell wieder auf die Beine.

