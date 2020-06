Allgemein | STAR NEWS

Kristen Stewart als Diana: Jetzt wird sie zur Prinzessin

DE Showbiz - Kristen Stewart (30) ist eine der vielseitigsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Das beweist die 'Twilight'-Heldin jetzt erneut, indem sie als Prinzessin Diana zu sehen sein wird. Regisseur Pablo Larraín will den Streifen unter dem Titel 'Spencer' im kommenden Jahr umsetzen.

Diana sagt sich los

Wie das US-amerikanische Branchenportal 'Deadline' berichtet, ist das Drehbuch von 'Peaky Blinders'-Erfinder Steven Knight verfasst worden. Der konzentriert sich darin auf die frühen 90er, in denen Diana beschloss, sich von ihrem Ehemann, Prinz Charles, zu trennen. Bereits Anfang nächsten Jahres sollen die Dreharbeiten beginnen. Mit Biopics kennt sich Regisseur Larraín bereits aus, hat er doch bereits 'Neruda' über Dichter Pablo Neruda, und 'Jackie' über Jackie Kennedy gedreht. In einem Statement schwärmte Larraín über Kristen, nannte sie eine der großen Schauspielerinnen unserer Zeit.

Kristen Stewart hat einen großen Fan

Das liege vor allem an ihrer Wandlungsfähigkeit, so der Regisseur: "Kristen kann viele Dinge sein – sie kann mysteriös sein, sehr zerbrechlich aber auch sehr stark. Genau das brauchen wir alles. Die Kombination dieser Elemente hat mich sofort an sie denken lassen. Es ist sehr schön zu erleben, wie sie auf das Drehbuch reagiert hat und wie sie ihre Figur vorbereitet. Ich denke, sie wird etwas fantastisches und gleichzeitig überraschendes machen. Sie ist eine Naturgewalt." Bei dem Film handele es sich um eine Liebesgeschichte, in der eine Frau schwere Zeiten durchmacht, dann aber die Erlösung findet. Mit ihrem Tod setze sich der Film aber nicht auseinander.