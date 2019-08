Allgemein | STAR NEWS

Konzert verlegt: Die Rolling Stones weichen Hurrikan Dorian aus

DE Showbiz - "Sicherheit geht vor" ist kein Motto, das man den Rockern von den Rolling Stones ('Satisfaction') zuschreiben würde, doch angesichts des drohenden Hurrikans Dorian haben sie ihr anstehendes Konzert in Miami verschoben.

Kein Opening Act für die Rolling Stones

Ursprünglich sollte das Florida-Konzert am kommenden Samstag (31. August) stattfinden, doch laut eines Wetterberichts wird an diesem Tag auch Hurrikan Dorian in Miami wüten.

Deshalb hat die Band um Frontmann Mick Jagger (76) ihren Gig kurzerhand auf Freitag vorverlegt, wie sie auf Instagram bekanntgab. Alle Tickets behielten für das neue Datum ihre Gültigkeit, wie es heißt. Wer am Freitag verhindert ist, bekomme sein Geld zurück, teilte ein Sprecher der Gruppe mit.

Großer Unterschied: Es wird keine Vorband geben. Geplant war, dass der kolumbianische Sänger Juanes (47) die Show eröffnet, doch nun werden die Stones ohne Opening Act die Bühne betreten.

