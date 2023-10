Allgemein | STAR NEWS

Konny Reimann: So prägte ihn sein gewalttätiger Stiefvater

DE Deutsche Promis - Konny Reimann (68) und Ehefrau Manu (55) wurden als anpackende Auswanderer zu TV-Stars ('Die Reimanns – ein außergewöhnliches Leben'). Ihr herzliches Familienleben und seine flotten Sprüche bescherten ihnen viele Fans. Dabei hatte gerade Konny nicht immer viel zu lachen: In seiner Kindheit litt er unter seinem gewalttätigen Stiefvater.

Konny Reimann hatte eine schwere Kindheit

“Die erste männliche Figur, die ich bewusst wahrnahm, war mein Stiefvater Uwe. Er war (…) kein guter Mensch“, zitiert ihn ‘Bild’ aus seiner und Manus Autobiographie ‘Einfach machen’. “Das Verprügeln war bei uns an der Tagesordnung.” Sein Siefvater war früher zur See gefahren, nun tyrannsierte der Alkoholiker die Familie: “Diese Gewalt fand so oft statt, ich kann mich erinnern, dass die Schläge irgendwann gar nicht mehr wehtaten. Ich ließ das einfach immer wieder über mich ergehen. (…) Einmal schlug er mir seine Faust so brutal ins Gesicht, dass sogar Blut an die Wand spritzte.“

Die Enkel heilten sein Herz

Kein Wunder, dass Konny das Weite suchte, als er die Schule beendet hatte. Er begann eine Lehre, zog in das Wohnheim der Werft – und lernte Karate. Damit hielt er sich seinen Stiefvater vom Leib: “Wenn du mich jetzt schlägst, dann schlag’ ich zurück. (…) Das alles hat ihn aber anscheinend so beeindruckt, dass er tatsächlich nicht zuschlug.“ Hinzu kam, dass Konny den Mann, bis er 15 war, für seinen leiblichen Vater hielt. Erst mit 17 traf er seinen Papa Paul: “Ich bin sehr froh, dass Paul dann doch noch recht lange eine Rolle in meinem Leben gespielt hat. (…). Für meinen Vater war es (...) eine unheimliche Genugtuung, dass wir später dann durch das Fernsehen so bekannt wurden.“ Der Hamburger gesteht, dass seine Kindheit ihn geprägt habe und er zum Beispiel Empathie und ein “normales Sozialverhalten erst lernen musste: “Erst jetzt, bei meinen Enkelkindern würde ich sagen, ist dieses Einfühlungsvermögen ganz zurückgekommen. Es hat aber weit mehr als 40 Jahre gedauert“, gestand Konny Reimann. ‘Einfach machen’ kommt am 5. Oktober in die Buchhandlungen, und wer das Paar live erleben möchte, kann dies auf ihrer Lesereise ab Ende Oktober. Die nennt Konny Reimann – typisch Konny – einfach nur “Sabbeltour”.

Bild: picture alliance / Fotostand | Fotostand / Jacobs