Königlicher Nachwuchs: Prinzessin Eugenie ist schwanger

DE Showbiz - Prinzessin Eugenie (30) beschenkt den Buckingham Palace mit einem weiteren Nachkommen. Die Tochter von Sarah Ferguson (60) und dem in Verruf geratenen Thronfolger Prinz Andrew (60) erwartet ihr erstes Kind, wie der Buckingham Palace am Freitag in einem Statement bekannt gegeben hat.

Alle freuen sich

Darin heißt es: "Ihre königliche Hoheit, Prinzessin Eugenie, und Mr. Jack Brooksbank, sind glücklich mitteilen zu können, dass sie für Anfang 2021 ein Baby erwarten. Der Herzog von York und Sarah, Herzogin von York, Mr. und Mrs. George Brooksbank, die Queen und der Herzog von Edinburgh, freuen sich sehr über diese Neuigkeit." Eugenie und Jack hatten sich in der Kapelle im Windsor Castle 2018 das Ja-Wort gegeben. Das Baby wird der neunte Urenkel für die Queen und ihren Mann, nachdem Archie Mountbatten-Windsor das Licht erblickt hatte, der achte Urenkel und der Sohn des Herzogs und der Herzogin von Sussex. Es wird das erste Enkelkind für Prinz Andrew und Sarah Ferguson.

Prinzessin Eugenies Baby bekommt keinen königlichen Titel

Das Baby ist Nummer elf in der Liste der britischen Thronfolger. Allerdings wird es keinen Prinzen- oder Prinzessinnentitel tragen dürfen. Auch wenn Mama Eugenie eine Prinzessin ist, handelt es sich bei Jack Brooksbank um einen bürgerlichen Vertreter, was für sein Kind bedeutet, einen üblichen Herr- oder Frau-Titel tragen zu müssen. Jack Brooksbank ist der europäische Manager für die Casamigos Tequila-Firma, die von Hollywoodstar George Clooney mitgegründet wurde.

