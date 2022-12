Allgemein | STAR NEWS

Komplikationen: Schwangere Laura Maria Rypa meldet sich aus dem Krankenhaus

DE Deutsche Promis - Die Vorfreude ist groß bei Laura Maria Rypa (26) und Pietro Lombardi (30). Der Sänger ('Phänomenal') und die Influencerin erwarten ihr erstes gemeinsames Kind — ein Bruder für Alessio, Pies ersten Sohn aus seiner Ehe mit Sarah Engels (30).

Laura Maria Rypa wartet und ruht

Doch ganz so problemlos wie gehofft verläuft die Schwangerschaft der Influencerin nicht, denn am Wochenende meldete sie sich bei ihren 729.000 Followern in ihrer Instagram Story aus dem Krankenhaus. Ein verkürzter Gebärmutterhals hat das Risiko einer frühzeitigen Geburt erhöht, jetzt heißt es vor allem eines: Ruhe bewahren. Am Montag, so Laura Maria weiter, werde ihr eventuell ein Silikon-Ring eingesetzt, der dem Risiko entgegenwirken soll. "Für mich heißt es weiterhin ausruhen", ergibt sich die Influencerin in ihr Schicksal. Sobald es Besuchszeit sei, sei auch Pietro da. Der hatte seine Verlobte ohnehin schon ganz lieb überrascht, wie sie verriet. "(Er) hat mir gesagt, dass er etwas besorgen muss und damit hab ich nun wirklich nicht gerechnet…" Tatsächlich hatte sich der Musiker um einen wunderschönen Weihnachtsbaum gekümmert.

Pietro Lombardi war einkaufen

Laura Maria Rypa war gerührt. "Wie schön ist denn bitte dieser Weihnachtsbaum?" schrieb sie zu einem Foto des Baumes. Derweil hat die Influencerin ihren Fans auch den heiß ersehnten Geburtstermin genannt. Sie sei in der 30. Schwangerschaftswoche. „Wir machen daraus auch kein Geheimnis mehr, weil viele eventuell in der gleichen Situation sind und man sich darüber austauschen kann", so Laura. "Der Kleine sollte laut ET Mitte Februar kommen... deshalb wäre es jetzt noch zu früh." Ansonsten vertreiben die beiden sich mit Spielen die Zeit im Krankenhaus. "Pie hat Spiele mitgenommen – 'Mensch ärgere dich nicht', 'UNO'… damit wir ein bisschen für den Tag versorgt sind." Bleibt nur zu hoffen, dass sich Laura Maria Rypa beim Spielen nicht allzu viel ärgert.

Bild: Instagram/@lauramaria.rpa

Weitere Artikel