„Köstlich“: Taylor Swift verschluckt während eines Auftritts ein Insekt

DE Showbiz - Sängerin Taylor Swift (33) befindet sich gerade auf großer US-Tour, wobei sie ihre Fans mit einem 3 1/2 Stunden-Programm unterhält. Einige der Konzerte sind Open Air und da kann die Amerikanerin nicht verhindern, dass sich auch mal die Natur meldet.

"Sowas Dummes"

So fing sie bei einem Konzert in Chicago zur Besorgnis aller an zu husten. "Ich habe gerade ein Insekt verschluckt, es tut mir so leid", klärte die Musikerin auf und erntete dafür viel Gelächter. "Sowas Dummes. Köstlich. Oh, Gott! Besteht die Möglichkeit, dass das keiner von euch gesehen hat? Es ist in Ordnung... Ich werde einfach versuchen, nicht so viele davon zu verschlucken", lachte die 33-Jährige. "Das wird heute Abend wieder passieren. Es gibt so viele Insekten hier. Es gibt tausend davon."

Sind Taylor Swift und Matty Healy noch ein Paar?

Dabei plagen Taylor Swift, wenn man 'People' glauben darf, ganz andere Probleme. Ihre Romanze mit dem 1975-Frontmann Matty Healy (34) soll nach zwei Monaten gleich schon wieder aus sein. Ein Freund steckte der Publikation: "Sie hatte Spaß mit ihm, aber es war nie wirklich etwas Ernstes. Sie sind nicht mehr zusammen." Klar, dass dann jede Geste der Grammy-Gewinnerin unter die Lupe genommen wird. So fanden dann laut 'Daily Mail' einige ihrer Fans, dass ihr bei der Darbietung des Songs 'I Don't Wanna Live Forever' die Stimme brach und sie mit den Tränen zu kämpfen hatte. Ihr Ex sorgte derweil für Schlagzeilen, weil er zur Abwechslung bei seinem Konzert mal nicht ein Mädchen knutschte, sondern einen der Ordner. So oder so – die Welt wird weiterhin ein Auge auf Taylor Swift und Matty Healy haben.

Bild: Janet Mayer/startraksphoto.com