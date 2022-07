Allgemein | STAR NEWS

‚Köln 50667‘: Live-Hochzeit von Daniel Peukmann und Caroline Noeding

DE Deutsche Promis - Darsteller Daniel Peukmann (35) und Caroline Noeding (31) spielten bei 'Köln 50667' ein Paar und verliebten sich auch im wirklichen Leben. Nun wollten sie den Fans der Reality-Soap die Möglichkeit geben, ihr Ja-Wort in Echtzeit mitzuerleben.

Komplizierte Hochzeitsvorbereitungen

Wie das so ist mit Hochzeiten, ging aber nicht alles glatt. Das Paar wollte vor laufender Kamera auf Mallorca heiraten und hatte sich auch schon eine Location ausgesucht, nur kam von dort kurz vor Trauung die Absage. Dem nicht genug - der gemeinsame Hund erkrankte schwer. Das alles war für die Braut zu viel, wie sie 'Bild' gestand: "Ich hatte wirklich das Stadium 'liegend gegen die Wand gucken und heulen'." Aber zum Glück konnte sie sich auf ihren Liebsten verlassen: "Da ist halt Daniel in allem eingesprungen." Der buchte eine andere Location und so konnten die beiden am Donnerstag heiraten. RTL2 übertrug live und Aleksandra Bechtel und Eric Schroth moderierten die Feierlichkeiten. Braut und Bräutigam trugen weiß, das Wetter hielt und so gab es auch hübsche Instagram-Bilder.

Daniel Peukmann und Caroline Noeding lernten sich bei Dreharbeiten lieben

Zu alldem wäre es nicht gekommen, hätten die beiden nicht Jule und Marc bei der Scripted Reality-Soap 'Köln 50667' gespielt. Ihre fiktiven Charaktere waren schon weiter als sie - die haben nämlich schon zweimal geheiratet, allerdings wurde bei der zweiten Hochzeit auf sie geschossen. Zum Glück imitierte hier das Leben nicht die Kunst und die Brautleute bleiben unbehelligt, als sie den Bund fürs Leben schlossen.

Anfangs schien es auch nicht auf ein Happy-End hinauszulaufen, denn Caro konnte nicht viel mit Daniel anfangen und bemängelte dessen Schauspielkunst. Aber wenn man täglich gemeinsam vor der Kamera steht und sich verliebt anhimmelt, kann es passieren, dass aus Spiel Ernst wird. Der Tod von Daniels Vater brachte die beiden einander schließlich näher und der Bräutigam wusste: "Das war der Punkt, wo man gemerkt hat, dass man mehr als nur Freunde ist, weil ich das so in der Form noch nicht kannte." Und so konnten Daniel Peukmann und Caroline Noeding ihre Traumhochzeit feiern und ließen alle live mitfeiern.

