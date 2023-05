Allgemein | STAR NEWS

Klare Ansage an die Männer: Katja Krasavice braucht jemanden mit Durchhaltevermögen

DE Deutsche Promis - Sängerin Katja Krasavice (26) hat sich immer offen über ihre Sexualität geäußert und da machte sie bei einer Instragram-Fragerunde keine Ausnahme. Neben vielen anderen Frage kam das Thema darauf, wie häufig sie Sex haben möchte.

"Er muss immer ready sein"

Wenig überraschend für eine Frau, die sich sehr erfolgreich auf OnlyFans mit erotischen Fotos vermarktet, ist hier schon eine gewisse Eifrigkeit beim Partner angesagt. "Ich meine das jetzt vollkommen ernst", kündigte die Rapperin ihre Antwort an. "Wenn ich in einer Beziehung bin und mein Freund mich nur 15 Mal die Woche knallt, mache ich Schluss!" Für die Entertainerin ist klar, dass sie damit schon eine gewissen Männerphantasie bedient. Ein Mann hat mit mir Luxus-Probleme. Er muss immer ready sein."

Katja Krasavice wurde unterschätzt

Mit diesen Sprüchen positioniert sich Katja Krasavice natürlich in eine Ecke, aber das ficht sie nicht an. "Mich haben die Leute immer nur auf die Freizügigkeit reduziert, ich wurde von Anfang an unterschätzt – aber genau das war mein Ansporn", erzählte sie unlängst im Gespräch mit 'Glamour'. "Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, dass ich mich nicht anpasse oder verändere – bis die Leute verstehen, dass es mein Recht als Frau ist, mich so zu präsentieren, wie ich will."

Trotzdem muss die ehemalige DSDS-Jurorin damit leben, dass Vorurteile bestehen bleiben. "Wenn ich als Frau Bock habe, mich zu sexualisieren, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich weniger hart arbeiten will – oder dass meine Musik deshalb schlecht ist", machte Katja Krasavice deutlich.

