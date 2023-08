Allgemein | STAR NEWS

Klaas Heufer-Umlaufs Abkehr von einem Idol: „Da brauchen wir nicht weiter drüber zu reden“

DE Deutsche Promis - Klaas Heufer-Umlauf (39) stand am Anfang seiner ganz großen Karriere, Harald Schmidt (66) war auf dem Zenith seiner TV-Laufbahn. Einst arbeiteten die beiden Moderatoren zusammen, doch heutzutage kann der Jüngere der beiden kaum noch verstehen, was in seinem Vorbild — dem einstigen Wegbereiter einer neuen Comedy-Kultur in Deutschland — vorgeht.

Harald Schmidts Strategie

Mittlerweile ist Klaas der Star, während Harald Schmidt zunehmend durch Kontroversen Schlagzeilen macht — wie zum Beispiel durch schwammige Aussagen zu seinem Impfstatus. Oft ist dabei nicht ganz klar, ob es ihm dabei nur um Provokation geht und um eine gewitzte Strategie: Je mehr die Leute sich aufregen, desto mehr ist man wieder im Gespräch. "Das gefällt mir natürlich wahnsinnig gut", ließ der Ex-Talkmaster denn auch letztes Jahr im Gespräch mit der 'Berliner Zeitung' verlauten. Als Harald Schmidt allerdings jetzt auf einem Sommerfest fröhlich feiernd mit Menschen fotografiert wurden, die als Galionsfiguren der Rechtspopulisten gelten, war für viele das Maß voll — auch für Klaas Heufer-Umlauf.

Klaas Heufer-Umlauf zweifelt an sich selbst

Im Podcast 'Apokalypse & Filterkaffee' zeigt sich Klaas Heufer-Umlauf gegenüber seinem Gastgeber Micky Beisenherz (46) fassungslos, dass Harald Schmidt "da freiwillig zu Hause losfährt, dahin geht, genau wissend, wer da alles ist und sich auf einen herrlichen Abend mit guten Gesprächen mit Hans-Georg Maaßen und anderen Aussortierten freut“. Das habe so einiges in ihm angestoßen: "Man zweifelt an sich selbst, dass man mal eine Art Bewunderung hatte", klagte der Moderator weiter. "Man kann doch nicht den ganzen Abend da herumstehen, unabhängig von der politischen Situation. Da brauchen wir nicht weiter drüber zu reden", so ein ungläubiger Klaas Heufer-Umlauf.

